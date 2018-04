Casi desde el primero momento, Sofía Suescun, Logan Sampedro, Romina Malaspina y Alejandro Albalá, desde España, se convirtieron en los protagonistas del lío amoroso más interesante de esta edición de Supervivientes.

En cada gala, Albalá era testigo del tonteo entre el Míster Global España y la que era su novia, una situación que no le gustaba nada y que decidió atajar poniendo rumbo a la isla para terminar su relación con la que fuera ganadora de ‘Gran Hermano 16’. Un propósito que cumplió sin titubear a pesar de las súplicas de Sofía, a quien aprovechó para contarle algo que no debería.

La pista la dio el paparazzi Jordi Martín a ‘Cazamariposas’, que explicaba que el interés de Logan por Sofía todo podría ser fruto de una estrategia pensada desde España. Al parecer, hace unos días el fotógrafo, mientras se encontraba por los pasillos de Telecinco junto a Suso, ex concursante de ‘Gran Hermano’, se encontró con “una persona que nos explica que la representante de Logan y de Romina es la misma persona y es quien les sugiere que dentro del concurso haya ‘carpeta’”. El objetivo sería que Logan se hiciera notar para, una vez de vuelta, tener “muchos más platós y revistas interesadas en ellos”.

Si bien esta información podría ser fruto de un rumor, la propia Sofía Suescun, sin saberlo, reafirmaba las palabras del colaborador televisivo al desvelar qué secreto le había contado Albalá. “Yo ya tenía la mosca detrás de la oreja, pero Alejandro me lo confirmó el jueves. Me dijo, ‘que sepas que Logan, ese cariño que ha mostrado hacia ti, de verdadero nada’. Él fue quien, en parte, quien me abrió los ojos porque me dijo ‘Logan sabe al 100% quién eres. Logan y Romina comparten representante. Y la representante le dijo a Logan, cuando empieces el concurso vete a por Sofía, durante el concurso, más avanzado, te tienes que liar con Romina. ¡Blanco y en botella! Ya se va calentando el tema y conforme estoy viendo los vídeos creo que lo dijo Alejandro no falla. ¡Gracias Alejandro!”, explicó la joven ante la perpleja mirada del de Oviedo.

De ser cierta, esta estrategia explicaría porqué entre Logan y Romina había tanta conexión desde el primer momento y por qué, a pesar de ella, el de Oviedo se había decantado por Sofía. Ahora que su “relación” parece haberse disuelto, Suescun tiene otra persona en la que centrarse, Hugo Paz, su ex, nueva incorporación a Supervivientes y cuya llegada la pilló de improviso. ¿O no? Porque da la casualidad de que ella y Hugo, al igual que Romina y Logan, también comparten representante…