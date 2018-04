Como si de un cuento de hadas se tratase, Alejandra Silva y Richard Gere se convertirán en marido y mujer a principios de mayo. Ha sido el periódico ABC, el mismo que adelantó la noticia de su noviazgo, quien ha dado la noticia del enlace en exclusiva.

La liebre de la boda saló el pasado mes de noviembre durante una fiesta a la que acudió la pareja en la que Alejandra Silva lucía un espectacular anillo de diamantes que no se le había visto hasta entonces. La sortija no pasó desapercibida para la prensa, que no dudó en preguntar a la empresaria por la joya y si llevaba implícita una fecha para sellar su compromiso a lo que Silva contestó con un esquivo “no sé, a lo mejor”.

La ceremonia que convierta a Richard y Alejandra en marido y mujer tendrá lugar en Washington el próximo día 5 de mayo sin que, por ahora, hayan trascendido más detalles del enlace. Esta boda será la guinda a una relación de ensueño que comenzó hace ya tres años y que ha convertido la capital de España en la segunda residencia de uno de los más icónicos galanes del cine contemporáneo.