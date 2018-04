Borrón y cuenta nueva: La reconciliación de los Pantoja con Chabelita

Parece que la paz y la cordialidad está entrando por la puerta de Cantora. La familia Pantoja, que no se caracteriza precisamente por su unión, está atravesando por un buen momento según ha contado una de sus integantes, Chabelita. La joven no tuvo reparos en comentar de manera relajada este jueves en el plató de ‘Supervivientes’ que entre su madre y ella existía un acercamiento. A la pregunta de Jorge Javier Vázquez sobre si la tonadillera estaba viendo el concurso donde participa el padre de su nieto, Isa contestó lo siguiente: “Yo solo digo que mi madre se emocionó mucho al ver cómo Alberto me pedía matrimonio”.

Estas palabras confirman que la relación entre la cantante y su hija va mejorando poco a poco. Una cordialidad que estrecharía los lazos entre ellas y que concuerda con las declaraciones que Isabel Pantoja dio el pasado mes de enero. “Yo lo que tenga que arreglar con mi hija lo haré en casa, no en un programa de televisión. Es muy joven y ella solita se dará cuenta de que está equivocada”, asentía la folclórica en la puerta del hospital donde había nacido su nieta Carlota. El hecho que la artista viera con buenos ojos la futura boda de su hija es un síntoma de que pretende limar asperezas con Alberto Isla, a quién interpuso una querella en 2014 por vulnerar su intimidad. De hecho, y según han contado este mismo viernes en las ‘Mañanas de la 1’, Isabel habría decidido retirar dicha querella con el fin de aliviar la tensión familiar.

Kiko Rivera estrecha lazos con su hermana

“Yo te quiero muchísimo, cuando llegues aquí hablaremos. Ella siempre ha sido mi ojito derecho y lo seguirá siendo hasta que me muera”, con estas palabras felicitaba Kiko Rivera a su hermana tras celebrar su boda por el rito garífuna en los Cayos Cochinos. “La familia es lo más importantes de este mundo y además es la que te toca”, añadía el dj en esta inesperada conexión telefónica.

Mucho se ha hablado de la mala relación que imperaba entre los hermanos, algo que se pronunció cuando Isa no acudió a la clínica donde nació su sobrina Carlota el pasado mes de enero. Un detalle que molestó mucho a Kiko y que manifestó a través de una exclusiva que concedió a la revista ‘¡Hola!’. “No me esperaba para nada la llamada de Kiko. Nos quedamos con la imagen de que yo no fui a ver a mi sobrina, pero hemos hablado y las cosas han mejorado muchísimo”, contestaba Chabelita cuando le preguntaba Jorge Javier sobre los detalles de su simbólica enlace en Honduras.

Parece que todo va por buen camino en casa de los Pantoja. Una cordialidad que podría tener como broche de oro el la boda entre Chabelita y Alberto Isla en España. Una celebración en la que joven tiene una especial ilusión.