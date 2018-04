La última gala de ‘Supervivientes’ ha estado cargada de momentazos. Sus participantes, cada vez más hambrientos, no cesan de generar contenido dentro y fuera de la isla hondureña. Un hecho que parece estar convenciendo a la audiencia. Peleas, abandonos, amor y desamor se entremezclan en una edición que está dando mucho que hablar. A continuación repasamos cuáles han sido los puntos más candentes de la noche del jueves.

Isa Pantoja invita a Jorge Javier Vázquez a su boda

Por si no hubiera tenido suficiente con la boda por el rito garífuna que se marcó Isa Patoja el pasado domingo, la hija de la tonadillera ha confesado estar preparando su próximo enlace. Ni corta ni perezosa, y después de poco más de una semana de haberse divorciado de Alejandro Albalá, la joven habló frente a las cámaras del reality sobre cómo y cuándo sellará oficialmente su amor con el padre de su hijo, Alberto Isla. Según los enamorados, la boda podría celebrarse durante la primavera del próximo año, en el norte de España y, a poder ser, por la iglesia, por deseo expreso de la novia. De ser así, Isla tendrá que tramitar la anulación matrimonial de su primera boda con Techi, un proceso lento que podría retrasar la fecha.

En medio de un estado de énfasis a consecuencia de la ilusión que a Isa le produce esta boda, la joven decidió en pleno directo invitar a Jorge Javier Vázquez al enlace, una invitación con la que evidenció la buena relación que tienen. “Tú sabes que yo con tu madre no me hablo. Te agradezco la invitación, pero no quiero que te pueda provocar un problema con ella. Ella es la protagonista, pero, de todos modos, te agradezco que públicamente digas que nos llevamos bien y que me invites a tu boda”, decía el presentador con tono serio. ¿Cómo habrá sentado este gesto a mamá Isabel? ¿Existirá un acercamiento entre J.J y ella? Tendremos que esperar para saberlo.

Sofía Suescun se reencuentra con su exnovio, Hugo Paz

La que fuera ganadora de ‘GH16’ no gana para disgustos. Primero fue su acercamiento a Logan lo que trajo consigo su ruptura con Alejandro Albalá -quien hasta entonces era su pareja-, después su enfrentamiento con Francisco y ahora, por si fuera poco, tendrá que concursar junto a su exnovio. La pamplonica recibió entre lágrimas al que fuera su chico, Hugo Paz, y es que, tal y como ella ha confesado en varias ocasiones, el ‘viceverso’ logró romperle el corazón a consecuencia de sus continuas infidelidades. “Es que es una persona que me ha hecho mucho daño, joer. Estas cosas es que me vienen abajo. Yo no sé si una persona normal aguantaría esto”, decía Sofía dando la espalda a Hugo y rompiendo en llanto.

No hubo presentación oficial por parte del nuevo concursante de ‘Supervivientes’, ya que ha sido la propia joven quien se ha encargado de presentarlo a su manera. “Yo lo presento. Es Hugo, exnovio de Sofía Suescun”, decía en alto con un evidente gesto de rabia en su cara. Pese a que el joven ha querido tender su mano hacia una pacífica amistad a la que fuera su chica, e incluso le ha querido dar dos besos, Sofía se ha negado en todo momento a cualquier acercamiento y ha optado por reasignarse con la nueva incorporación del programa.

Raquel Mosquera, la gran apartada del grupo

El concurso de Raquel Mosquera tampoco está siendo un camino de rosas. La peluquera se encuentra actualmente bastante apartada de su equipo tras la expulsión disciplinaria de Saray Montoya, su principal apoyo en la isla.

Una discusión con Fernando Marcos ha evidenciado la gran distancia que separan a Raquel del resto, y es que son muchos los que la acusan de no cumplir con las tareas propias de la supervivencia. Estos comentarios han enfadado mucho a Mosquera, que no ha dudado un segundo en defenderse. “Me tienes manía desde el primer día. Yo intento pescar, pero eres tú el que no me deja. A partir de ahora a ver quién es el guapo que me pone a mí una traba para pescar”, decía la peluquera al novio de Maite Zaldívar ante la incrédula cara de algunos concursantes como María Jesús Ruíz o Romina Malaspina. “Sabéis que me tomo unas pastillas por la noche que me dejan dormida y vosotros salís muy tarde a coger cangrejos”, se justificaba Raquel entre lágrimas.

Lo cierto es que no solo ha recibido malos comentarios por parte de Fernando, sino que Romina se ha atrevido a decir -cuando no creía que las cámaras la grababan- que Raquel es poco cuidadosa con su higiene. “El otro día la noté que tenía mal olor, no se limpia bien ella”, decía la argentina. Un comentario que se ha interpretado muy mal en el plató.

Fernando Marcos, el primer expulsado definitivo

Este jueves ‘Supervivientes’ despedía definitivamente a su primer concursante, Fernando Marcos. Tras ser propuesto como expulsado de la audiencia frente a Sergio Carvajal, María Jesús Ruíz y Romina Malaespina, el empresario ha sido llevado al ‘destierro’. Allí se ha encontrado, tras dos semanas de aislamiento, con su pareja, Maite Zaldívar.

La exmujer de Julián Muñoz ha expresado rabia tras conocer la salida de su chico, y es que, según ella, no se merecía ser el elegido. “Esto es una mierda. No es nada justo, siento ponerme así, pero no es justo”, decía la que fuera esposa del exalcalde de Marbella. Tras unos minutos de votación donde se han disputado la permanencia en el concurso Fernando, Maite y Melisa, la audiencia ha determinado que el andaluz fuera el primer expulsado definitivo de esta edición. Una noticia que Maite ha recibido con lágrimas en los ojos e impotencia, ya que sin Fernando se queda sola en esta experiencia.