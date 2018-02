Mónica Cruz, harta de desmentir su relación con Miguel Ángel Muñoz: “No me quiero enfadar”

No ‘habemus’ noviazgo entre Miguel Ángel Muñoz y Mónica Cruz. O al menos eso dice la bailarina y actriz en una entrevista concedida a la revista ‘Hola’, en la que confiesa estar cansada de los rumores que la vuelven a relacionar con su ex. “No pensaba hacer nada porque me llevo riendo tres días, pero creo que la gracia ya se está perdiendo porque no es verdad. Se está yendo de madre”, dice la hermana de Penélope, reconociendo que pese a que no existe una relación amorosa, su amistad con el actor ha sobrevivido al paso de los años: “Es una persona que está en mi vida, es mi amigo y siempre ha estado en cosas familiares y va a seguir estando, le han visto muchas veces”.

A Mónica no se le conoce pareja estable desde el año 2011, cuando rompió con el también actor Álex González. Una situación sentimental que no ha sido obstáculo para que hace cinco años cumpliera su sueño de ser madre, un hecho en su vida del que se siente muy orgullosa. Esta ‘sequía’ informativa sobre la vida amorosa de Cruz puede ser el motivo por el que este aluvión de rumores la estén afectando más de lo esperado. Y es que para la ahora colaboradora de ‘El Hormiguero’, este hecho le está empezando a incomodar. “Se ha salido un poco de madre porque no es verdad. No me quiero enfadar, pero a ver si para la cosa”, confiesa ‘Mó’.

Valiente y sin pelos en la lengua, la hermana de la oscarizada Penélope lucha por continuar reinventándose en su carrera profesional. Un camino que hasta ahora parece recorrer sola.