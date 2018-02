De nuevo las circunstancias se ponen contra Isabel Pantoja. A pesar de haber tenido que anular el pasado día 12 su concierto en Miami por la denegación de su visado para entrar en Estados Unidos, la tonadillera tenía esperanza de poder poner rumbo esta misma mañana a Puerto Rico para el concierto del día 18 con el problema del papeleo ya arreglado. Pero no ha podido ser. LOOK puede confirmar que ni Pantoja, ni nadie de la familia ha pisado el aeropuerto. Ella ya tenía los billetes comprados y tal como adelantó Anabel, la maleta hecha, pues así debía ser para poder solicitar de nuevo el visado. Pero contra todo pronóstico ha sido denegado una vez más. Aún quedan varios días hasta la cita con su público boricúa y quizá continúen intentando lograr una solución, pero no parece que las cosas vayan a ser fáciles.

El pasado 7 de febrero Isabel Pantoja tuvo que tomar una de las decisiones más complicadas de los últimos meses: cancelar su viaje a Estados Unidos donde tenía previstos dos conciertos. ¿El motivo? La denegación del visado de la tonadillera, tal y como informó de manera oficial la empresa GTS a través de un comunicado: “Lamentamos informar que las promotoras Loud And Live Inc y 5 Stars Entertainment LLC. se ven en la obligación de posponer los conciertos de Isabel Pantoja previstos para este mes de febrero en Miami (James L. Knight Center, 11/Feb) y San Juan de Puerto Rico (Coliseo de Puerto Rico, 18/Feb), debido al visado de la artista, concedido en primera instancia por la Embajada norteamericana pero denegado días atrás en una segunda revisión.”

Según pudo saber este digital en exclusiva, los miembros del clan Pantoja que tenían previsto viajar – Anabel, Agustín y la propia Isabel – estaban hechos polvo tras este contratiempo. Y no es para menos, ya que la anulación del concierto en Miami ha podido suponer un desembolso de más de 20.000 euros en gastos de viaje y alojamiento, más la pérdida de más de medio millón de euros en la venta de entradas.

Sin embargo, tal y como este digital informó el pasado día 9, el concierto programado en Puerto Rico para el 18 de febrero seguía en pie. Así se pudo confirmar con los responsables del recinto de espectáculos donde va a tener lugar el show, quienes afirmaron rotundamente: “hasta ahora el evento de Isabel Pantoja sigue adelante”. Finalmente parece que no podrá ser, la tonadillera no podrá desquitarse de unos conciertos que parecen malditos. Y es que estos ya fueron anulados en octubre de 2017 debido a los destrozos provocados por el huracán Irma. Ahora, probablemente por los antecedentes penales de Isabel Pantoja, que son los que parecen ser un problema para la concesión del visado, unas 6.000 personas se quedarán de nuevo sin escuchar ‘Marinero de luces’.