David Bustamante pierde los nervios al oír el nombre de Paula Echevarría

David Bustamante ha acudido a una clínica en el centro de Madrid donde, al ser preguntado por la prensa, ha aclarado que no fue nada grave sino una “ronquera” lo que le impidió cantar el pasado fin de semana.

“Estoy encantado de la vida hasta que me hacéis todo el rato las mismas preguntas, muchísimas gracias, de verdad”. Una vez en la zona en la que vive, David sacó a pasear la ironía contestando a los profesionales antes de que ellos pudieran formular las preguntas:”No me enfado, pero me vais a preguntar lo mismo de siempre. Está todo muy bien, estaba mal de la garganta por eso no pude hacer el concierto.” Y por si aclarar su estado de salud no era suficiente, el cántabro quiso terminar: “Está todo fenomenal, ha sido un año maravilloso. Pero no me preguntéis lo mismo seis veces. Yo estoy muy bien. Muy bien todo.”

Y si ahí Bustamante ya había subido un poco el tono, el preguntarle por cómo iban las cosas con Paula Echevarría fue la gota que colmó el vaso de su paciencia. “Eso es cosa nuestra, nunca he formado parte de esto ni voy a formar. Estamos todos contentísimos y muy bien. Tenemos una niña y lo que queremos es que la niña sea feliz”.

Así, feliz o no, David terminó asegurando que si sale poco a la calle es debido a todo lo que le rodea cada vez que lo hace, y echando balones fuera acerca de la mala racha que, parece, que está pasando..