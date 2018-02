A un paso del reencuentro: Manuel Díaz y Manuel Benítez, más cerca que nunca

“Van a pasar cosas muy especiales”. Con estas palabras alguien muy cercano a Manuel Díaz describe, en conversación con LOOK, cómo será la presentación de la corrida del 25º aniversario como matador de ‘El Cordobés’. Una presentación de la que aún se tienen muy pocos detalles, pero que seguro va a dar mucho que hablar y es que solo su puesta en escena ya es de por sí noticia. Se va a celebrar en la Casa Museo de Manuel Benítez en Palma del Río, es decir, en el pueblo y en el museo de su padre.

Hasta ahora, algo así era impensable. La misma fuente explica a este medio lo que muchas voces habían apuntado antes: Manuel Benítez nunca ha puesto las cosas fáciles a su ya reconocido hijo para acceder a Palma del Río, aunque el año pasado consiguió torear allí, y colgó el cartel de ‘entradas agotadas’, nunca antes lo había logrado. Por ello, el hecho de que se le hayan facilitado las cosas hasta el punto de presentar la corrida en el museo y posteriormente celebrarla en la plaza del pueblo ya es muy significativo. ¿Se producirá el esperado reencuentro entre padre e hijo?, ¿será esta ‘concesión’ una mano tendida hacía su hijo?, ¿habrá habido un encuentro privado previo? y ¿cómo se ha fraguado la idea de celebrar este gran día en pueblo del V Califa?

LOOK se ha puesto en contacto con el entorno de Díaz y no niegan que el encuentro es una posibilidad y que esa idea, unida al hecho de que celebra 25 años de profesión –cómputo que ningún torero reciente, a excepción de Enrique Ponce, ha podido celebrar—tiene al diestro “muy ilusionado, incluso nervioso”. “Tiene muchas ganas de vivir lo que allí tendrá lugar y estará arropado por todos los suyos, incluido Julio Benítez, que se ha convertido en alguien muy importante en su vida”, aseguran a LOOK.

Manuel lo tiene todo organizado. Además de una corrida muy especial, tiene otras iniciativas cuyo fin es que su temporada más significativa quede para el recuerdo. Quiere hacer encuentros con aficionados, más concretamente con niños cuya ilusión sea esta profesión y va a diseñar diferentes carteles con artistas para que, de algún modo, sean coleccionables.

Para él es un día que lleva años marcado en el calendario. Se desconoce si será su última temporada, pero, según su entorno, “esa es una decisión que solo él sabe si ha tomado, pero de haberlo hecho, seguro que en la rueda de prensa lo comunicará”. Sin embargo, la fuente consultada considera que “el hecho de dejar los ruedos o no, lo determinará cómo vaya esta temporada”. “no creo que sea algo que esté decidido de antemano, pero es mi opinión”, remata.

Son muchas las incógnitas que rodean a este encuentro de ‘El Cordobés’ con el pueblo natal de su padre. Y así lo revela la fuente consultada por LOOK, “van a resolverse muchos interrogantes” apunta. Ya se dijo en su momento que Benítez tenía la intención de encontrarse con su hijo de manera pública, aunque este prefería un encuentro privado. ¿Ha facilitado que se celebre la rueda de prensa en el museo donde están sus pertenencias para que tenga lugar este reencuentro?, ¿volvería a coger el capote para estar junto a su hijo en el cartel de la corrida con la que celebran 25 años en el mundo del toro?, ¿toreará Julio Benítez con su hermano en esta ocasión tan especial?