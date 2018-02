Pese a que Jorge Javier Vázquez triunfa en el terreno profesional, en el sentimental su relación con el que ha sido su pareja durante más de 10 años se resquebraja por momentos, según afirmó ‘Diez Minutos’ a finales de enero. El presentador días más tarde ya hablaba de ruptura en la intimidad, tal y como publicó entonces este digital , pero no ha sido hasta ahora cuando el catalán ha revelado en qué punto se encuentra su crisis con Paco: no cierra la puerta a una posible reconciliación.

“Si me preguntas cómo estoy no tendría una respuesta clara porque no es la primera vez que atravesamos una crisis. No sé aún cuál será el final de esta historia“, ha dicho en una entrevista concedida a la revista ‘Corazón Tve’. Jorge Javier ha revelado que prefiere refugiarse en el trabajo “para no sufrir” y aunque confiesa que no tiene claro si finalmente volverán, comenta que su último paréntesis duró más de nueve meses.

El presentador de ‘Sálvame’ no ha desvelado qué les ha separado en esta ocasión, pero sí ha dado una pista de la personalidad de su pareja que hasta este momento era desconocida. “Él me dice siempre la verdad, a veces demasiado, y entonces es cuando canto por lo bajo, porque soy poco enemigo del conflicto”.

Lo cierto es que, de momento Jorge Javier triunfa en el Teatro Rialto con su obra musical ‘Grandes Éxitos’ y procura centrarse en lo que en estos momentos sí le roba sonrisas.