Claudia, esposa de Manolo Santana, responde a los que la acusan de manipuladora

Las últimas palabras de Mila Ximénez en el plató de ‘Sálvame’ fueron demoledoras. “Quince veces ha llamado mi hija Alba a su padre y quince veces le ha rechazado la llamada”, decía la colaboradora con esa vehemencia que le caracteriza. El último ingreso de Manolo Santana para ser operado de una hernia inguinal ha vuelto a reabrir el debate en torno a la salud del extenista enfrentando a aquellos que le definen como un hombre de 80 años con los achaques propios de su edad con los que sostienen que la situación del exdeportista no solo es delicada, sino que está agravada por la influencia de su cuarta esposa, Claudia Rodríguez, de quien dicen que ha “anulado” por completo a su marido hasta el punto de impedir la comunicación de este con sus cinco hijos.

Las acusaciones hacia la colombiana se han sucedido a lo largo de estos días y este jueves era Gustavo González el que mandaba un mensaje directo a los hijos del tenista. Mirando a cámara alegaba: “Vuestro padre es un hombre sin voluntad y hay un juzgado que se llama protección de los mayores. Haced lo que tengáis que hacer”. Sin embargo, si ha habido un testimonio que ha atacado con más dureza si cabe a la mujer de Santana, ese ha sido el de José Ramón Llompart, ex director técnico del club de tenis marbellí de Manolo, que entre otras muchas cosas ha asegurado que Claudia es manipuladora y posesiva, que no se podía hablar con el tenista sin que ella estuviera delante y que todas las llamadas pasan su filtro, es decir, que controla y supervisa el teléfono móvil del deportista. “Ni San Pedro puede hablar con Manolo. Ninguno de sus hijos puede hablar con él”, ha dicho.

Entre tanto, Claudia Rodríguez ha preferido no pronunciarse al respecto. Al menos de cara a los medios de comunicación, ya que a través de sus redes sociales sí que ha mandado algunos mensajes a sus detractores. “Tu enemigo no muere por el veneno de tu rabia, sino por el antídoto de tu serenidad”, ha escrito en su Facebook este viernes. “Cuando escuches chismes de ti, vuela más alto. Cuando te critiquen, vuela más alto. Cuando quieran hacerte mal, vuela más alta. Recuerda que las ratas no resisten las alturas”, añade.

Además, Claudia también ha aprovechado las redes sociales para informar del buen estado de salud de Manolo Santana tras la operación de hernia inguinal a la que era sometido este viernes. “Ganó el partido. La operación un éxito. Gracias a todas las personas amigas y de corazón por el apoyo constante. Él es inmarchitable”, escribía junto a una imagen de Manolo levantando los brazos y aún vistiendo la bata con la que permanece en el hospital de Estepona.

En esta y en el resto de imágenes Claudia está recibiendo muchas muestras de apoyo. Eso sí, también los hay que dudan de sus intenciones y dejan en entredicho su papel de buena esposa. La guerra virtual está servida.