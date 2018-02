La entrega de las Medallas de Oro al Mérito en las Bellas Artes ha tenido lugar en la ciudad de Málaga durante la mañana del pasado martes. Los reyes, Felipe y Letizia, han asistido a este acto en el que se ha homenajeado a algunos de los personajes más importantes de nuestro país. El actor José Coronado o el modisto Lorenzo Caprile han sido algunos de los premiados en este evento, al que también han acudido caras tan conocidas como la de la presentadora Toñi Moreno o las cantantes María del Monte y Nuria Fergó. Esta última, muy activa en las redes sociales, no ha dudado en compartir a través de su perfil de Instagram unas imágenes en las que mostraba cómo disfrutaba del evento.

“Lo he pasado muy bien, ha sido todo un honor asistir a este acto”, ha dicho la ‘extriunfita’ a LOOK , y añade: “Tanto Letizia como Felipe han sido súper simpáticos y han atendido a todo el mundo. He estado un poco agobiada por ellos, ya que sé lo que es que la gente te pida fotos, pero reconozco que también les he pedido una porque me hacía muchísima ilusión”. Además de elogiar la actitud de los monarcas en su visita a Málaga, Nuria ha querido señalar lo que más le ha llamado la atención en este encuentro, un aspecto que tiene más que ver con don Felipe que con la reina: “Me ha impactado lo guapo que es el rey, es guapísimo”, comenta Fergó. Lo cierto es que este no es el primer acercamiento de Fergó con la Casa Real, ya que en 2002 -momento en el que los concursantes de ‘Operación Triunfo’ interpretaron el himno de la Selección Española en la Eurocopa- la artista pudo conocer a los reyes eméritos y hacerse una fotografía con ellos. Un recuerdo que la malagueña guarda con especial cariño.

Este medio también se ha puesto en contacto con María del Monte, quien ha sido invitada por el Ministerio de Cultura para acudir a esta cita. “Ha sido un acto muy bonito. Tanto el rey como la reina son personas maravillosas. Muy cercanas y estupendas”, ha contado la cantante. Según describe María, su contacto con los reyes fue bastante breve pero muy agradable, dado el gran reclamo que los monarcas tenían en este acto. “Los saludamos, nos hicimos una foto. Ellos siempre son muy atentos con todo el mundo”, concluye la sevillana.

Sin lugar a dudas esta ha sido una cita muy especial para estas dos artistas, un momento que tardarán mucho tiempo en olvidar. Y es que saludar a los reyes de España no es algo que se haga todos los días.