El contundente aviso de Chelo García-Cortés a Isabel Pantoja

La periodista ha vuelto de 'Supervivientes 2019' más fuerte que nunca y ha dejado un recado para Isabel Pantoja: “La pelota está en su tejado”.

Chelo García-Cortés ha sido uno de los personajes revelación de ‘Supervivientes 2019’. A sus casi 70 años ha aguantado diez semanas en el reality más duro de la televisión española y lo ha hecho con nota. Pocos son los que no le reconocen el merito de haber aguantado tanto y tan bien. No obstante, no todo han sido buenas palabras a su vuelta. La «culpable» ha sido, indirectamente, Isabel Pantoja. Colaboradores y ex compañeros de concurso han querido “ajustar cuentas” con la periodista, principalmente por su comportamiento con la artista.

Carlos, a Chelo: «Tú has sido la sirvienta de Isabel Pantoja todo el concurso» https://t.co/NzT6uvqB3J #TierraDeNadie11 pic.twitter.com/KTVkuz6PRO — Supervivientes (@Supervivientes) July 9, 2019

La periodista ha vuelto pletórica y más fuerte que nunca. Su reencuentro con su mujer, Marta Roca, fue uno de los momentos más emotivos de la edición. Nada más verse, el feliz matrimonio se fundió en un fuerte abrazo que dio lugar a las lágrimas. Chelo y Marta se emocionaron mucho al verse y no pararon de repetir lo mucho que se quieren. Sin embargo, el programa tenía otras intenciones y es que la sombra de Isabel Pantoja es muy alargada.

El presentador, Carlos Sobera, así como Bárbara Rey e Isabel Rábago, no descansaron hasta que se entró de lleno en la reconciliación de Chelo con la tonadillera. Todos coincidieron en que se la vio mejor cuando se separó de la artista. A las acusaciones de “vasalla y pelota” se unieron las de “insegura” porque a la hora de despedirse de Isabel no paró de repetir si en Madrid se volverían a ver. Chelo se mostró firme y contundente: “Soy una persona muy detallista. Mi reencuentro con Isabel fue frio pero en la despedida fue sincera. De todas formas, yo no voy a forzar nada. La pelota está de su lado”. Un aviso que le tocará a Isabel recoger cuando vuelva el próximo jueves.

Violeta:una novia al borde de un ataque de nervios

Fabio cree que enamorarse de Violeta le ha pasado factura en el concurso ¿Pensáis que le ha perjudicado? 🔄 Sí

❤️ Nohttps://t.co/0FBgMJbayp #ConexiónHonduras11 pic.twitter.com/uEBYrh3ZAO — Supervivientes (@Supervivientes) July 7, 2019

La valenciana parece experta en situarse permanentemente en el ojo del huracán. Muchas son las parejas que viven relaciones tormentosas en el día a día pero el caso de Violeta y Fabio va más allá. Gracias al temperamento de la ex concursante, su relación es un volcán en erupción incluso en la distancia. Para rizar el rizo, es además una auténtica tormenta solo para una de las partes. Violeta se pasó la noche irritada con la actitud de su chico, bien porque no hablaba de ella o cuando hablaba no decía lo que ella quería oír. Su actitud ha sido tan desconcertante que al final de la noche y ante el enésimo berrinche, la propria madre del argentino tuvo que salir al paso: “¿Y ahora que pasa Violeta?” La situación llegó hasta tal extremo que Nagore Robles también le tuvo que parar los pies: “En que momento estas: ¿En el de “Salvar Fabio” o expulsar? Chica, aclarate”. A las puertas de la final, el desenlace queda cerca. ¿Sobrevivirá la relación?