La decisión de Irene Rosales de no tener relaciones íntimas con Kiko Rivera durante el transcurso de 'GH Dúo' choca con Isabel Pantoja

Solo queda una semana para la final de ‘GH DÚO’, pero Kiko Rivera ya no puede más. Desde hace días, el Dj intenta por todos los medios que tiene a su alcance que su mujer, Irene Rosales, se deje seducir y acceda a tener relaciones sexuales con él. Y aunque asegura que tiene muchas ganas y que está “cachonda”, la sevillana no está por la labor de ceder a los deseos de su marido, por muy tentador que sea el plan. A pesar de que la misma Isabel Pantoja les aconsejó que no se reprimieran y dieran rienda suelta a sus pasiones. “Tú tienes que hacer como dijo mi madre. ¿Qué te dijo mi madre que hiciéramos? Dijo: ‘ustedes hacer mucho edredoning’. Sois un matrimonio, es normal”, le recordaba Kiko a su mujer, que ni aun así se dejó convencer.

Antes de entrar en el concurso, Irene Rosales dejó muy claro que no se acostaría con su marido durante los meses que durara el concurso. ¿El motivo? Su familia le había pedido que no lo hiciera y, además, tiene miedo de quedarse embarazada. “Es que es capaz de dejarme embarazada, entonces yo es algo que no quiero”, decía divertida en el vídeo de su presentación.

“Por la mañana bien que viene a buscarme, me da besitos en la oreja”, se quejaba Kiko a Irene y a Juanmi, a quien lo que le parecía raro era que no le metiera mano, “yo no me podría aguantar”, aseguraba. Rosales, demostrando que no es de hielo ni mucho menos, decía a su vez que nunca había tenido tantas ganas de intimar como en la recta final del programa, pero ni aun así quiso aceptar la oferta del peluquero de ocupar su cama para cumplir sus deseos más íntimos, al ser “el único sitio donde no os ve nadie, que no hay cámaras”.

“Escucha una cosa, pero ahora no hay nadie, estamos en familia, antes había mucha gente mala… y esos hablaban y lo contaban todo, ahora no va a contar nadie nada”, intentaba convencerla Juanmi sin resultados. “Somos parejas y obviamente las ganas aumentan. Yo no tendré vergüenza para muchas cosas, pero para esto sí”, se justificaba a su vez la cuñada de Isa Pantoja. |[Leer más: La prueba de que el novio de Tamara ya ha desbancado a Isabel Preysler]