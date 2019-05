La tonadillera se ha abierto en canal con el ex de Isa y Chelo García-Cortés. Isabel habló de Dulce y de Alejandro Albalá y no los dejó en buen lugar.

Todos los caminos de ‘Supervivientes’ llevan a Isabel Pantoja. No hay semana en la que la tonadillera no sea la protagonista del reality más famoso de la televisión. Polémicas, intrigas, amenazas de abandono y una gran dosis de sufrimiento hacen de la cantante la gran estrella del concurso. En la gala del jueves no iba a ser menos y la artista ha vuelto a acaparar toda la atención. El motivo principal han sido unos duros ataques de Pantoja contra dos de las personas más importantes en la vida de su hija, Isa: Dulce y Alejandro Albalá.

Todo empezó en un cálido fin de tarde. Isabel se encontraba en la cabaña junto a Chelo García-Cortés y Omar Montes cuando, de repente, dejó por los suelos a la ex niñera y al ex marido de su hija. Fue el rapero quien dio pie a la conversación. Omar quiso saber la opinión de la artista sobre Albalá. Isabel, haciendo gala de una gran rotundidad, no dejó títere con cabeza: “Lo he visto dos veces en mi vida. Es jeta y un mierda”. Las palabras de la cantante fueron directas a la yugular del joven santanderino. Sin embargo, no fueron los únicos miembros de esa familia en los que centró los ataques: “Le tengo una pedazo de demanda que se van a cagar. Dice que tiene tres casas ¿no? Pues me va a tener que dar una”, dijo sobre la ex suegra de su hija. Y es que en la opinión de Isabel, al igual que la de Omar, la familia de Alejandro aprovechó una mala racha económica para hablar mal de Pantoja en los programas de televisión.

.@_ISABELPANTOJA, sobre la familia de @AlejandroAlbala: “Lo que han ganado hablando de mí me lo van a tener que devolver” https://t.co/0FBgMJbayp #SVGala6 pic.twitter.com/Y73BnBsHCC — Supervivientes (@Supervivientes) May 30, 2019

Isabel estuvo completamente desbocada y lejos de eludir las preguntas de Omar, las contestó sin tapujos ni cortapisas. Si con los Albalá fue dura, con Dulce, la ex niñera de Isa fue directamente demoledora. Una vez más, el “culebro” sacó a relucir el nombre de su ex empleada. Isabel, completamente fuera de si, le propinó unas palabras que no dejarán a nadie indiferente: “A ti te desaparecieron 50 mil euro. Pues igual fue ella”. Una dura insinuación que podría llevar a Dulce a demandar a la que un día fuera su jefa. Isabel, como si fuera poco, aun tuvo tiempo de lanzar un serio aviso a Delapiedra: “Digo tres cosas de esa fea y la hundo, lo que pasa que no quiero”. Unas palabras dichas con toda la contundencia y que, muy probablemente, no caerán en saco roto.

Isabel, sin poder librarse de la nominación

Una semana más y para sorpresa, Isabel vuelve a estar nominada. La sevillana, siempre en el ojo del huracán, sigue estando en el disparadero una vez más. Esta vez, casi que por un carambola del destino. Chelo fue la más votada por sus compañeros con tres votos, seguida de Colate, con dos. Sin embargo, Albert, el líder del grupo de los señores, decidió que sería Pantoja la nominada, algo que la tonadillera pareció encajar con deportividad.