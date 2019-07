El argentino ha contando con pelos y señales todo lo que siente por Violeta que se mostró algo insegura por lo que pudiera decir.

En “Supervivientes 2019” no todo es lo que parece. Que se lo digan a Violeta. A la ex participante le estuvieron poniendo durante toda la noche un avance de un vídeo de Fabio que supuestamente no la dejaba en buen lugar, en el que se podía ver como el argentino le contaba a Omar Montes algunos de los entresijos de su relación y a juzgar por la cara de Violeta, se esperaba lo peor.

Fabio le cuenta a Omar su noche «ardiente» con @violetamngr03: «Hubo tema y ahí entendí que teníamos mucha química» https://t.co/0FBgMJbayp #ConexiónHonduras10 pic.twitter.com/k1r4nRA967 — Supervivientes (@Supervivientes) June 30, 2019

Fabio y Omar fueron recompensados con una noche bajo techo, con derecho a cama, ducha y desayuno. En esos momentos de mayor intimidad, Montes decidió preguntarle a su “hermano en la isla” qué sentía realmente por Violeta. La joven, quien se encontraba en el plató, empezó a mostrar signos evidentes de nerviosismo. Lo primero que le preguntó Omar fue sí le gustó Violeta por su físico o por su personalidad, a lo que el argentino contestó son dobleces: “Óbvio que al principio me atrajo por su físico pero también su carácter”. El rapero siguió preguntando y cada vez fue logrando una mayor apertura por parte de Fabio hasta el punto que este le abrió las puertas de su intimidad: “En la noche de mi cumpleaños dormimos juntos y ahí me di cuenta de la química tan brutal que tenemos. No se como va a ser fuera, pero aquí sin comer ya fue increíble, imaginate en Madrid en una habitación normal, bien alimentados y sin cámaras”.

Fabio: «Cuando llegue a Madrid voy a decirle que quiero ser su novio» https://t.co/0FBgMJbayp #ConexiónHonduras10 pic.twitter.com/UrgULR9xFY — Supervivientes (@Supervivientes) June 30, 2019

La conversación iba subiendo de tono hasta que Fabio pronunció las palabras que llevaban cebando toda la noche y que tanto preocupaban a Violeta. En el vídeo se pudo ver como el concursante le confesaba a su amigo que “el corazón me dice si pero la razón me dice que no, que frene”. Sin embargo, dichas palabras estaban completamente fuera de contexto y lo que quiso decir el superviviente es que no sabe que va a pasar en adelante y que para protegerse a si mismo a veces su cabeza le dice que vaya más despacio. En el plató, Violeta respiró aliviada al ver que su amor, aunque en la distancia, sigue vive y con ganas de seguir adelante. La sorpresa inicial dio lugar a la tranquilidad.

Isabel “es una madre” y Albert “un traidor”

Pero no solo de Fabio habló Violeta. La ex concursante tuvo también palabras para algunos de sus compañeros. Jordi González le puso un vídeo donde se resumía su paso por el reality. Con Carlos Lozano delante, Violeta tuvo que ver algunas de las broncas vividas entre ambos. La joven se mostró algo avergonzada, dando muestras que lo que había pasado entre ellos en la isla, allí se iba a quedar.

Al ser preguntada con quien se quedaría de todos sus compañeros, contestó sin dudar que con Isabel Pantoja: “Conmigo ha sido como una mami en la isla. Me apoyó y me cuidó. Yo no le hacia la pelota como estos que le tienen miedo. La traté de tu a tu y es la única que me ha demostrado que es un ser humano allí”. También tuvo buenas palabras para Mónica: “Antes de ir “Supervivientes 2019” me daba como rechazo pero conmigo se ha portado genial”. A quien no dejó en muy buen lugar fue a Albert a quien tachó de “traidor” tras, según ella, inventarse una historia entre ellos que nunca pasó.