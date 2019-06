Colate evacuado de ‘Supervivientes’ tras sufrir un accidente

El ex de Paulina Rubio sufrió un accidente durante la prueba de liderazgo. Tras ser evacuado su continuidad está en manos de los médicos.

Alarma en ‘Supervivientes’. El reality vive su noche más difícil tras el brutal enfrentamiento protagonizado por Dakota y Colate. De hecho, fue una jornada negra para el ex de Paulina Rubio, quién sufrió un accidente durante la prueba de líder. La mala pata le ha llevado a ser evacuado en helicóptero por el equipo del programa y su continuidad se encuentra ahora en manos de los médico.

Fabio y @ColateNicolasVN están siendo atendidos por los servicios médicos tras la prueba realizada https://t.co/0FBgMJbayp #SVGala9 pic.twitter.com/BNf9EBSOy5 — Supervivientes (@Supervivientes) June 20, 2019

Nada más empezar la prueba, Colate gritó sobresaltado: «El hueso se me ha salido». Inemadiatamente sus compañeros acudieron a su auxilio. Colate no paraba de gritar, lo que hizo que se parara la prueba. En un principio se pensó que se hubiera deslocado el hombro. Pero al final su dolencia parece ser otra. El ex publicista se ha dañado una costilla y ya ha sido evacuado de la isla.

Un helicóptero al rescate de Colate

Albert se derrumba: «Me gustaría que nos diesen la noticia de que Colate está bien» https://t.co/0FBgMJbayp #SVGala9 pic.twitter.com/7UbxzWrxts — Supervivientes (@Supervivientes) June 20, 2019

Aunque Jorge Javier Vázquez ha querido tranquilizar a la audiencia y a sus compañeros, lo cierto es que Colate ha sido evacuado de la isla en helicóptero. La intención es que permanezca en observación por parte del equipo médico del programa, que de momento solo ha aclarado de una dolencia en una de sus costillas. Una vez se le hagan todas las pruebas, los médicos harán público su decisión. De momento, la permanencia del concursante es una auténtica incógnita.