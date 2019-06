Colate acusa a Dakota de agresión en ‘Supervivientes’

El ex de Paulina Rubio dijo haber sido agredido por Dakota a causa de la comida. Isabel Pantoja y Fabio apoyaron la versión de la joven.

Noche negra en ‘Supervivientes’. Nada más iniciarse la gala de expulsión, Jorge Javier Vázquez dio el bombazo: Dakota había sido separada de sus compañeros tras un duro enfrentamiento con Colate. El grupo está completamente dividido a causa del terrible suceso en que el ex de Paulina Rubio acusa a la ex “hermana mayor” de tirarle encima del fuego.

Dakota ha sido temporalmente apartada del equipo tras vivir un enfrentamiento con Colate https://t.co/0FBgMJbayp #SVGala9 pic.twitter.com/ayGSHkrvw4 — Supervivientes (@Supervivientes) June 20, 2019

Todo comenzó porque Colate no quiso compartir el pescado que había traído al campamento. Ese hecho molestó soberanamente a la concursante que juró por el alma de su hermano fallecido que Colate no iba a cocinarlo en el fuego que ella había cuidado con tanto esmero. La situación se les fue de las manos a los dos y es ahí cuando el grupo se divide: por una parte Isabel Pantoja y Fabio, que apoyaron totalemente a Dakota y por otro Albert, que apoyó al ex publicista. En medio se quedaron Mónica y Omar, que reconocieron que aunque Colate no estuvo acertado, Dakota tampoco estuvo correcta, terminando por dejar que la situación le superase.

Dakota: «Yo soy la primera que si le he agredido pido perdón, pero es que no le he agredido» https://t.co/0FBgMJbayp #SVGala9 pic.twitter.com/Sg78VkIV7N — Supervivientes (@Supervivientes) June 20, 2019

La tensión en el grupo es total a la espera de que se puedan ver bien las imágenes y se aclare sí finalmente Colate fue agredido o no por Dakota. La concursante jura que su versión es la correcta y que para nada tiró a Colate sobre las brasas. Por su lado, Colate, muy afectado, insistió que él ha ido al programa a sobrevivir y no “a que se me humille y se dude de mi conducta”.