Que ya no queda naaaaaa!!! Poco más de una semana para que estas dos loquitas del spinning se suban a la bici durante 4 horas para dar visibilidad y recaudar fondos para una causa tan noble y necesaria como la protección del medio ambiente. No te lo pienses y compra tu entrada para la sesión que mas te apetezca: • 10:00-11:00 • 11:00-12:00 • 12:00-13:00 • 13:00-14:00 Toda la información sobre este proyecto de @salvandopeludos_elcampito y la venta de entradas la tenéis en la web de @fundacionochotumbao Gracias @lorenpetite por tu energía y fuerza incombustibles, por tu amistad y por la pedrada tan bonita que tienes!! Ahora a gozar de esta locura que nos hemos propuesto!! Gracias siempre a @martin.giacchetta y @boutique.gym por permitirnos y ayudarnos a llevarla a cabo 🙏🏼❤️ Y gracias, por supuesto, a todas las personas que se han apuntado, y a las que se van a apuntar, por vuestra aportación económica y energética 💪🏼😘 #24demarzo #cicloindoor #másterclass #pedalessolidarios #notequedesconlasganas