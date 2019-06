La actriz habla de Dani Rovira tras su reciente ruptura.

Clara Lago y Dani Rovira ya están emprendiendo caminos por separado. La pareja anunció hace poco más de una semana, a través de su representante, su ruptura. El final de una relación que ha durado cinco años y que fue considerada como una de las más estables del cine español. Este miércoles la actriz ha parecido públicamente, por primera vez tras oficializar su separación, en un acto a favor del cuidado del medio ambiente. Cita en la que no ha podido escapar de las preguntas que hacían alusión a su ex.

“Agradezco la preocupación. Todo el mundo que haya pasado por una ruptura sabe que hay momentos de todo, pero ya está“, ha dicho la madrileña con una media sonrisa en la cara. “Lo que sí puedo decir es que hay mucho amor, mucho cariño y mucho respeto por parte de ambos”, añadía Clara Lago. La expareja ha puesto en pie una fundación benéfica llamada ‘Ochotumbao’, una organización que trabaja en mejorar la vida de personas desfavorecidas y en generar conciencia medioambiental. Proyecto en el que, según la actriz, Dani Rovira continuará estando presente. “Va a seguir trabajando en ‘Ochotumbao’ porque esto está por encima de todo. Es un proyecto que siempre hemos compartido”, dice.

A juzgar por las palabras de la joven, no cabe duda de que entre ellos existe un gran cariño. La ruptura no parece haber hecho mella en que se evaporen ciertos sentimientos, lo que podría ser el preámbulo a una posible vuelta. Solo el tiempo dirá si la pareja se darán, o no, una segunda oportunidad.