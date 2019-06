Los cinco detalles que han marcado la gran boda de Pilar Rubio y Sergio Ramos

Pilar Rubio y Sergio Ramos han protagonizado la que sin duda es la boda del año. La Catedral de Sevilla se vestía de gala, no te pierdas los detalles

La boda del año. La decisión de tirar la casa por la ventana de Sergio Ramos y Pilar Rubio ha dejado en la memoria de los presentes un día inolvidable. La Catedral de Sevilla se vestía de gala para el ‘sí, quiero’ del futbolista y la presentadora tras siete años de amor y tres hijos en común. Pero hay varios detalles de la ceremonia y de la impresionante celebración de los que no sabes todo. Adéntrate a conocer todos los detalles del gran día de Pilar Rubio y Sergio Ramos.

Así pasó Pilar Rubio sus últimos minutos como soltera

Pilar Rubio llegó el viernes a Sevilla, ciudad elegida por el ya matrimonio para pasar por el altar, ya que Sergio Ramos nació allí. Cuando los nervios aprietan, a pocos minutos de su salida en dirección a la Catedral de la capital andaluza, la presentadora de televisión se ha protegido y rodeado con su entorno más íntimo. La pareja durmió en diferentes ubicaciones y Pilar no se separó de sus padres y sus hijos hasta los últimos instantes. A la hora de lucir su look, la presentadora ha echado mano de su equipo: la maquilladora Vicky Marcos, conocida por su trabajo con todo tipo de celebrities, la estilista Raquel Costa y la peluquera Anni Armenz. Las tres formaban el círculo más estricto y que guardaba con sumo cuidado el look con el que Rubio arrasó en su gran boda.

El verdadero motivo del veto a los móviles

Mucho se ha especulado sobre la decisión de Pilar Rubio y Sergio Ramos acerca de no permitir teléfonos móviles en la boda del año. Los invitados a la celebración han tenido que dejar sus smartphones en unas taquillas previas a la finca Alegría SR4, donde se ha producido el festejo. Una medida similar a la que se llevó a cabo en la boda de Pelayo Díaz, que contaba con la misma agencia de ‘Wedding Planner’, ‘La puta suegra’. Sin embargo, en las horas previas al convite, se ha deslizado que los novios simple y llanamente, querían que sus invitados disfrutasen de las celebraciones sin tener que echar mano de los móviles.

Por ello, la organización ha surtido el banquete de numerosos fotógrafos que dejarán por seguro recuerdos imborrables con todos los invitados.

Las invitadas que se saltaron el protocolo

Naty Abascal y Victoria Beckham se han saltado el protocolo y el dresscode de la boda, pese a la insistencia de los novios. Tal y como se había filtrado, Pilar y Sergio habían solicitado a sus amigos e invitados una serie de normas. Por ejemplo, que los hombres sin excepción tendrían que lucir chaqué. Los vestidos de las mujeres, por su parte, no podían contar con el rojo, rosa, blanco, naranja ni verde como colores principales. Amparándose en la ambigüedad de la gama y de los estampados, dos destacadas personalidades lo han roto. Por una parte, Victoria Beckham ha apostado por un vestido blanco, inspirado en Meghan Markle. Naty Abascal, amiga de Pilar Rubio, se ha arriesgado con un llamativo tono rosa.

Pilar y Sergio, entregados a ‘su’ Sevilla

Los novios han querido tener detalles con la ciudad que ha acogido su boda. Sergio Ramos, sevillano, nacido en la localidad de Camas, nunca ha ocultado su amor por la ciudad que lo vio crecer. Pese a no estar en el planning, Pilar y Sergio han decidido compartir un paseo como recién casados saludando a los vecinos que habían acudido a apoyarlos. Un gesto que previamente había realizado Pilar Rubio, ya que su coche la había dejado en la puerta de la catedral. Por decisión propia, la presentadora ha preferido saludar a la población.

Las flores negras de Pilar Rubio

El detallazo de estilo de Pilar Rubio en su look nupcial han sido las flores negras. Recién cortadas, la presentadora ha lucido un ramo compuesto por las flores cala black star, cuyo intenso color oscuro ha llamado la atención de todos los presentes. «Quería ponerle un punto de originalidad, tránsmite mi personalidad», ha declarad la propia Pilar. Las calas de colores provienen del griego ‘kalos’, que significa bello en griego. Todo un símbolo para Pilar Rubio, demostrando que hasta el día de su boda ella iba a ser diferente a todas las demás. | [LEER MÁS: Los invitados de la boda de Sergio Ramos y Pilar Rubio llenan Sevilla de glamour]