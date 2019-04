Chelo García Cortés y Mónica Hoyos ponen rumbo a Honduras: la cara y la cruz de una misma aventura

La aventura ya ha comenzado. En apenas unas horas Telecinco dará el pistoletazo de salida a ‘Supervivientes’, que este año apunta a ser una de las ediciones más mediáticas de su historia gracias al fichaje de Isabel Pantoja. Y aunque serán muchos los que no le quiten los ojos de encima a la tonadillera, hay otros personajes que tienen mucho que ofrecer y que, sin duda, darán de qué hablar durante el tiempo que aguanten en Honduras.

Chelo García Cortés es una de ellas y es que se va a reencontrar con Isabel Pantoja tras años de relación distante. Si bien todo apunta a que podría pasar de todo durante su reencuentro, ambas mujeres han ido allanando el terreno y durante estos días han vuelto a retomar el contacto, aunque solo por WhatsApp. “No voy a mentir, nos hemos mandado dos WhatsApp, la una a la otra deseándonos mucha suerte y que nos veremos allí”, desveló la periodista en ‘Sálvame’, donde además dejó bien claro que no los iba a enseñar. “Es un mensaje de dos personas que se conocen muy bien, que se aprecian bastante y que se van a encontrar en Honduras”, sentenció.

Para Mónica Hoyos las cosas son algo diferentes y es que su paso por ‘Gran Hermano VIP’ fue tan polémico que arrastra una legión de haters a los que no gustó nada su actitud hacia algunos de sus compañeros como Miriam Saavedra. Ahora, la peruana tiene una nueva oportunidad durante la cual se tendrá que enfrentar a otra persona de su pasado, Carlos Lozano, su expareja y padre de su hija, con el que ha tenido sonadas broncas tanto delante como detrás de las cámaras.

Este lunes ha llegado el esperado día de su partida y tanto Chelo como Mónica, acompañadas de personal de ‘Supervivientes’, han llegado al aeropuerto de Madrid Adolfo Suárez Barajas para poner rumbo a Honduras. “Estoy deseando vivir la aventura. Gracias a todos, un beso muy grande”, decía la de ‘Sálvame’, que no quiso responder a ninguna pregunta.

Mientras que Carlos Lozano, que partía horas antes, dejó claro que intentaría llevarse con Mónica Hoyos lo mejor posible, ella no quiso entrar en la discusión y solo dijo que estaba "muy contenta" y que tenía "muchas ganas". Eso sí, las lágrimas le acabaron traicionando y no pudo evitar emocionarse por todo lo que estaba viviendo en ese momento. Más allá de su inminente reencuentro con su ex, la actriz ha tenido que despedirse de su hija, a quien no volverá a ver hasta dentro de unas semanas, lo que hizo que la despedida fuera agridulce.