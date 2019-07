Uno de los concursantes más combativos que ha pasado por la isla de ‘Supervivientes’ 2019 ha sido, sin duda, Carlos Lozano, tal y como quedó claro durante el reality, pero también en su entrevista en ‘Sábado Deluxe’. Además de Isabel Pantoja o las ‘Azúcar Moreno’, otra de las mujeres con la que tuvo más de un rifirrafe ha sido Chelo García-Cortés. Finalizado el concurso, y ya de vuelta en España, parece que la tensión entre ellos no se ha rebajado, por lo que la colaboradora de ‘Sálvame’ no dudó en arremeter con dureza contra el presentador al salir de la fiesta de ‘Supervivientes’. Tal era la pasión con la que estaba atacándole, que fue su propia mujer, Marta Roca, la que acabó llevándose un ‘corte’ delante de las cámaras. Dale al play y no te pierdas la reacción de la esposa de Chelo. | [LEER MÁS: El look transparente de Sofía Suescun con el que solo se atrevería una Kardashian]