Patricia Falomir ha querido mostrar la opinión que tiene sobre el cantante.

La madre de Chenoa y el extriunfito Cepeda son los protagonistas de un arduo enfrentamiento. Las redes sociales, concretamente Twitter, se ha convertido en el campo de batalla de este inverosímil rifirrafe que está sorprendiendo a más de uno y que explicamos a continuación. Todo se remonta a finales del mes de junio, cuando salió a la luz un vídeo en el que el exnovio de Aitana Ocaña leía, durante una firma de discos, la carta que una seguidora le entregaba. La joven mostró su disconformidad ante esta reacción, ya que sintió cierta vergüenza al ver que su ídolo desvelaba sus palabras de cariño en público. Gesto por el cual Patricia Falomir -nombre de la madre de Chenoa-, que es muy activa en redes sociales, calificó a Cepeda de «niñato» el pasado 28 de junio. Un comentario que ha dado pie a que el gallego la acabe mencionando en su último tema musical.

«A los fans no se les debe tratar mal ni de broma», «¡Las cartas son privadas!» o «no me gusta la manera de relacionarse con los fans que tiene Cepeda, ¿Está claro?», son algunos de los comentarios que Patricia Falomir ha vertido en su perfil de Twitter, donde algunos fans del gallego han salido en su defensa atacándola duramente . «Mi hija nunca ha leído la carta de un fan en público, ni para bien, ni para mal. Y mucho menos sin su consentimiento», ha dicho la madre de Chenoa, que ha reconocido ser consciente de la trascendencia que iban a tomar sus palabras. «Por supuesto que un fan le perdonará lo que sea. Yo sabía que esto levantaría ampollas, pero si a mí no me parece correcto tengo todo el derecho a decirlo», afirmaba la argentina, que no ha querido dar marcha atrás en su postura.

Los comentarios de Patricia parecían haber pasado inadvertidos para el concursante de ‘OT 2017’, que ha esperado hasta el sábado 6 de julio para responder a la que se ha convertido en una de sus máximas enemigas en redes sociales. «De hecho, hace un rato, he visto a la madre de uno de ‘OT’ llamarme niñato», dice el cantante en un rap que ha compuesto él mismo con el fin de responder a sus haters. Una letra lapidaria en la que no se ha olvidado de la madre de Chenoa.

Ella no parece sentirse arrepentida por sus palabras, pero ha borrado el tuit donde insulta al exconcursante. Desencuentro que podría llevar a que a partir de ahora comience una enemistad entre los dos triunfitos, y es que son muchos los eventos en los que los artistas suelen coincidir. Situación tensa donde las haya en la que, por el momento, la mallorquina no ha querido pronunciarse. | [LEER MÁS: La ‘rabieta’ del hijo de Haakon de Noruega en sus vacaciones en Formentera]