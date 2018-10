Los Flores, artistas siempre: el divertido despiste de Lolita que ‘imitó’ Alba

Alba Flores causó una gran carcajada por su naturalidad al confundir la premiere a la que asistió, pero su tía, Lolita, protagonizó un descuido similar

“Estoy con muchísimas ganas de ver esta película. He estado codo con codo con Najwa, cuando la estuvo grabando y con cada cosa que me contaba me daban más ganas de verla”, comentó Alba Flores a los reporteros cuando le preguntaron si tenía ganas de ver la película. Un leve gesto de los periodistas parecía indicar el problema, pero no fue hasta la siguiente pregunta cuando Alba se dio cuenta de su error. “¿Eres muy fan de Mario?”. “¿De Mario? ¿De Carlos será?”. Sí, Alba Flores protagonizó el momento más gracioso de la semana y, con mucha naturalidad, se dio cuenta de que se había equivocado de premiere. Un momento muy ‘tierra trágame’ que fue aplaudido en redes sociales por los seguidores de la actriz.

Lo que está claro es que los Flores son una saga de artistas. Tanto que, la divertida metedura de pata de Alba nos ha recordado a una que protagonizó, hace años, su tía, Lolita. La hija de Lola Flores se encontraba algo nerviosa, días previos a su segundo boda con Pablo Durán, mientras hablaba con los periodistas, la actriz y cantante se marchó hacia la carretera. Abrió la puerta de lo que pensaba era un taxi cuando en realidad se trataba… de un coche de policía. Tal cual. Periodistas atónitos y una mano del policía asomando y preguntando qué estaba pasando. Rápidamente, Lolita se dio cuenta de su error y con una sonrisa de circunstancia se marchó en busca de un taxi de verdad.

Por su parte, Alba Flores ha querido rematar con su humor la anécdota. Coincidiendo con su 32 cumpleaños, la actriz subió una foto de una empanada, cual tarta de cumpleaños. Sí, la misma ‘empanada’ que le costó ser protagonista en redes sociales por su equivocación. Está claro, los Flores, siempre serán artistas.