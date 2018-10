Tilda Swinton, premiada en Sitges en uno de sus momentos más duros

La actriz ha recibido el gran premio honorífico de manos de Bayona

La actriz británica Tilda Swinton se caracteriza por no dejar indiferente a nadie, tanto por su imagen, como por sus papeles en el cine y, como este 4 de octubre ha demostrado, también por sus decisiones. Swinton acudía a la ceremonia inaugural de la 51º edición del Festival Internacional de Cine Fantástico de Cataluña, que se celebra en Sitges, para recoger el Gran Premio Honorífico de la mano del director Juan Antonio Bayona.

Ha sido en ese momento, sobre el escenario, cuando Tilda Swinton ha desvelado, muy emocionada, el duro momento que está viviendo: “Es un día muy especial para mí porque mi padre ha muerto esta mañana”.

La camaleónica actriz, como la ha calificado Bayona, ha desvelado que ha pasado junto a su padre sus últimos días y que había pensado en no acudir al festival de Sitges para recoger el premio. Sin embargo, algo le ha hecho cambiar de opinión: “Mi padre se ha ido esta mañana, justo a tiempo. He pensado ¿acepto el premio? Y me dicho que sí. Sí por la fantasía”. Sin duda, Tilda Swinton no es una mujer que se adapte a los moldes.