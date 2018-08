Tras pagar 950 euros por conocerla y asistir a su concierto, Marta Gutiérrez, fan incondicional de Britney Spears acabó expulsado y humillada

La artista internacional Britney Spears es sinónimo de polémica. La que fuera el máximo exponente del pop juvenil cuenta con 36 años en la actualidad y sus escándalos, incluidos sus ingresos en hospitales psiquiátricos, han dañado su imagen. Sin embargo, existe una legión de fans que perdonan todo a Britney. Todo, o casi todo, en el caso de Marta Gutiérrez. Una española de 32 años, natural de Mallorca, que viajó hasta Londres para conocer a su heroína musical en un ‘meet and greet’, más concierto posterior, por el módico precio de 950 euros.

“Lo único que recuerdo, y cuanto más lo recuerdo más claro lo tengo, fue que me puse a su lado,me giré, posé, y simplemente apoyé mi mano en su espalda. En el momento en que notó una mano en su espalda, salió de la alfombra y dijo que ‘no iba a permitir que nadie la tocase’. Se acercó a la seguridad de la puerta y le dijo que me echasen”, relata Marta en una entrevista con ‘Jaleos’. Una terrible experiencia que prosiguió con las burlas de la cantante. “Me quedé allí bloqueada… Se giró y le dije ‘Britney, lo siento, pero he pagado mucho por esto’. Ella me miró a los ojos, me tiró una mirada fulminante que pensé que me echaría un mal de ojo y me dijo ‘ay, pobre, que has pagado mucho, cuánto lo siento…’ y se empezó a reír, literalmente, en mi cara”, asegura la fan de Spears.

Marta está muy decepcionada y no quiere volver a saber nada de la que era su artista favorita, por la que pagó 950 euros por conocerla y asistir a su concierto (que finalmente ni tuvo ganas de ver). De todas formas, la de Mallorca no cierra del todo la puerta si volviese a tener a Britney Spears delante: “No sabría si pedirle perdón o exigirle que me lo pidiera a mí. Le propondría hacer borrón y cuenta nueva, y le preguntaría ‘¿nos hacemos una foto normal?’ Para mí borrar esto ahora mismo es lo importante“, sentencia.