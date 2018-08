Asia Argento, de látigo de Harvey Weinstein a ser acusada de agredir sexualmente a un menor

La cineasta es una figura destacada del movimiento #metoo contra los abusos sexuales

Si hay un nombre que refleja la revolución contra los abusos sexuales en Hollywood es el de Harvey Weinstein. El que fuera un todopoderoso magnate de la industria cinematográfica ha sido acusado de agresiones de índole sexual por varias decenas de mujeres. Una de las más destacadas fue la actriz y directora italiana Asia Argento, pionera además del movimiento #metoo, sobre quien ahora planea la sombra de los abusos sexuales.

Según ha informado The New York Times, Argento habría pagado 380.000 dólares para que no saliese a la luz una supuesta agresión sexual al actor y músico Jimmy Bennett cuando este era menor de edad. El diario norteamericano asegura tener en su poder documentos gráficos y escritos que probarían que Bennett y Asia Argento mantuvieron relaciones en un hotel de California en 2013, cuando el joven tenía 17 años. La cineasta italiana habría besado a Jimmy Bennett y, tras empujarle sobre la cama de la habitación, le habría practicado sexo oral. Tras ello, se habría colocado encima él para mantener relaciones.

Entre los documentos que maneja The New York Times figura una carta de la abogada de Asia Argento dando detalles del pago para “ayudar” a Jimmy Bennett. Asimismo, el abogado del joven asegura que ver a la actriz en los medios acusando a Harvey Weinstein de abusos sexuales le habría hecho revivir aquel episodio, unos hechos que le habrían afectado durante el resto de su carrera.

Como una madre

En la carta citada por el diario, el abogado de Jimmy Bennett expone el trauma generado por los supuestos abusos, dado que el joven, actualmente de 22 años, veía su relación con Asia Argento como de madre e hijo. De hecho, ese era el vínculo que les unía en la película dirigida y coprotagonizada por la italiana en 2004, ‘El corazón es mentiroso’. En ella, Bennett, que entonces tenía 8 años, daba vida a un niño que “mantiene relaciones sexuales con hombres disfrazado de mujer ante la indiferencia de su abusiva madre”, interpretada por Argento. Hasta el momento, ninguna de las partes ha concedido declaraciones a ningún medio de comunicación.