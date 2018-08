La crítica de Marta Sánchez a Blanca Suárez que enfurece a sus fans

Un comentario de Marta Sánchez en el Instagram de Blanca Suárez ha despertado las iras de los seguidores de la actriz

Blanca Suárez es una asidua a las redes sociales, sus looks, escapadas y momentos del día a día son publicados en su Instagram. “Cuando tu amigo amigo te hace una foto y tú te pones lo más sencilla y casual que puedes”, rezaba su última foto, una espectacular instantánea de la actriz con el mar de fondo, pelo húmedo, septum en la nariz, mirada intensa y su mano en primer plano. Una imagen que ha tenido una crítica que dará qué hablar. Se trata de Marta Sánchez que dejó un comentario que no ha sentado nada bien los fans de Blanca Súarez: “Por Dios, quítate esas UÑAS, Blanca!!!”. La respuesta de las seguidores de la novia de Mario Casas no se ha hecho esperar.

Uñas, precisamente uñas, es lo que han sacado para ‘proteger’ a Blanca Suárez. Los comentarios afeando la crítica de Marta Sánchez han sido numerosos. “Hay formas y formas, no fomentes esa actitud”, decía un usuario de Instagram sobre la cantante. Otros han preferido un estilo bastante más agresivo, incluyendo insultos a las vestimentas y looks de Marta Sánchez. Por su parte, Blanca Suárez no ha contestado al comentario, al menos de momento, pero está claro que sus largas uñas son ahora mismo parte de ella y las luce orgullosa en las publicaciones.

Marta Sánchez vive en los últimos tiempos en una polémica continua. Su versión con letra del himno de España emocionó a muchos, pero fue duramente criticada por otra parte de la población, que la acusó de populista. La cantante, famosa por hits como ‘Soy yo’ y con una larga carrera musical, defendió su patriotismo ante cualquiera que lo puso en duda. De momento, su comentario sobre las uñas de Blanca Suárez no ha sentado muy bien a los seguidores de la actriz española. ¿Habrá réplica?