Así es ‘El Cejas’, el ‘freak’ viral que ha logrado el pase de oro de ‘Got Talent’

La última entrega de 'Got Talent' ha sacado de las redes sociales a uno de los fenómenos virales más rutilantes del momento.

Este lunes ‘Got Talent’ mostró a uno de los concursantes más diferentes de esta edición. Sobre las tablas del televisivo escenario Diego, un joven de 16 años que actualmente es estudiante de ESO, se hacía notar frente a las cámaras con su voz nasal y su look chandalero. ‘El Cejas’, así es como se da a conocer en las redes, es a día de hoy todo un fenómeno viral en Internet que aglutina a más de un millón y medio de seguidores. Tal y como él mismo ha explicado, Diego interpreta un personaje de creación propia que ejemplifica al tópico del ‘cani’: alguien de barrio que dedica su tiempo a realizar pequeños delitos y a disfrutar de la música electrónica.

‘El Cejas’ se ha convertido en los últimos meses en todo un fenómeno de masas, tirón mediático que Diego está dispuesto a aprovechar. Desde que en septiembre de 2017 este joven colgara su primer vídeo en Instagram, casi dos millones y medio de personas lo han visto. Éxito que ahora quiere trasladar a la pequeña pantalla. “Castañazos”, “placa placa” y “mecos” son sus gritos de guerra. Expresiones que recuerdan a otros personajes como el archiconocido ‘Neng de Castefa’, creado e interpretado por el cómico Edu Soto y popularizado en el programa de Andreu Buenafuente a principios de los 2000. Cierto es que Diego, El Cejas’, carece de formación actoral, pero pese a ese detalle, este adolescente ya cuenta con el beneplácito de reputados actores como Eduardo Gómez.

"Ellos no te van a comprender porque ellos no viven en Magaluf, no viven la movida de la noche, no viven el pim, pam, pum. Esto es arte urbano", decía Paz Padilla después de que el joven cantase una de sus canciones y que sus compañeros le negasen el pase a la siguiente. Una opinión de la que también discrepaba el presentador de 'Got Talent', Santi Millán, que fue quien pulsó el botón que regalaba a Diego el 'pase de oro' a la semifinal del concurso. "Esto es un personaje. Es como 'La Chusa'", alegaba Paz Padilla aludiendo a su papel en la serie 'La que se Avecina' ante la mueca de desaprobación del resto de sus compañero. Un fenómeno viral que ahora salta a la pequeña pantalla y que, con mayor o menor fortuna, parece intentar hacerse en un hueco en el mundo de la comedia.