View this post on Instagram

¡Increíble programa @lavozantena3 ! Enhorabuena a todo el equipo por el gran espectáculo y por supuesto a los grandísimos artistas que han pisado su escenario. Gracias por derrochar vuestra alma, gracias por vuestra generosidad 😘 @evagonzalezoficial 😍 #lavozfinal