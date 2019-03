La que fuera mejor amiga de Cayetana de Alba, Carmen Tello, ha cargado duramente contra Jesús Aguirre, respaldando las críticas de sus hijos

Jesús Aguirre, segundo marido de Cayetana de Alba, había tenido una imagen de intelectual intachable que se vino abajo tras las duras acusaciones de Eugenia Martínez de Irujo, que asegura haber pasado una infancia horrible por su padrastro. “No me arrepiento de decir que era una mala persona. Era hora de decirlo y lo volvería a repetir”, ha llegado a insistir. Ahora, otro relato se suma a dicha causa, el de Carmen Tello, que fuera mejor amiga de la duquesa de Alba. Lo ha hecho en ‘Es la mañana de Federico’, donde ha cargado contra Aguirre: “una comida en las Dueñas, estuvo conmigo fatal, era por celos, porque Cayetana me dio mi lugar”.

“Él estuvo agresivo.. lo pasé fatal, lloré en la mesa”, ha insistido Carmen Tello, asegurando que su amiga no fue tan feliz como parecía durante su matrimonio con el que ocupara una silla en la Real Academia de la Lengua Española. “La pobre… me miraba, una violencia… No me fui por educación”, ha insistido para añadir: “no vuelvo más ahí, no tenía explicación”. Además, ha relatado cómo finalmente Jesús Aguirre la pidió disculpas por petición expresa de la duquesa de Alba. “Me estuvo buscando por toda Sevilla”, sentenciaba.

Tampoco ha dudado Carmen Tello en señalar a Alfonso Díez, viudo de la duquesa, como alguien que entendía mejor a su amiga: "a lo mejor Alfonso es mucho menos culto, pero te mete en el bolsillo". Pese a la polémica inicial del romance, Alfonso Díez fue aceptad por la familia, teniendo un trato exquisito con Cayetana de Alba.