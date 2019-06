Miriam Saavedra ha aprovechado su espacio en 'El Programa de Ana Rosa' para cargar contra Carmen Lomana, compañera de 'Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition'

Miriam Saavedra y Carmen Lomana. Con este explosivo dúo empezaba la nueva edición de ‘Ven a cenar conmigo: Gourmen Edition’. Junto a Canales Rivera y a Pocholo Martínez-Bordiú, las dos mujeres participan en el minireality que enfrenta la hospitalidad y saber en la cocina de los concursantes. Tras solo un episodio de emisión, las chispas entre Lomana y Saavedra han llevado a la peruana a realizar un brutal ataque. Miriam ha utilizado una entrevista en ‘El Programa de Ana Rosa’ para cargar con dureza sobre su compañera: «es extremadamente estúpida y friki». LOOK ha hablado con Carmen Lomana para conocer cómo ha recibido dichas palabras: «no puedo entenderlo, la he atendido de maravilla, la he dado de todo».

Muy dolida por las palabras de Saavedra, Lomana ha atendido a este digital destacando que no entiende el por qué de los ataques de la peruana. «Que haya tenido que aguantar las barbaridades que acabo de oír… Solo la he dado cariño», ha insistido Carmen Lomana. A juicio de la socialité, la expareja de Carlos Lozano no tiene motivos para hablar así de ella: «ha estado en mi casa, ha repetido de todo, ha tomado champagne francés…».

Miriam Saavedra ha sido entrevistada en el programa matutino, donde ha hablado de su visita a casa de Lomana: «es la demostración de que el dinero no te hace ser buena persona». El episodio, que se emitirá mañana por la noche, será el punto de partida de la mala relación entre las dos mujeres. «Cuando me puse a bailar me dio un empujón que me hizo muchísimo daño «, ha relatado Carmen sobre una acción de la noche que se verá en pantalla mañana.

Todo ha ido bien entre @MiriamSaavdra y @Carmen_Lomana, pero eso va a cambiar. Atentos al próximo programa… https://t.co/Cwdqnjc0Hw — Ven a cenar conmigo (@VenACenarTV) 19 de junio de 2019

La concursante de 'Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition' no logra entender qué le ha hecho a Miriam Saavedra para que se referirse a ella como «estúpida y friki». «Con toda la cortesía, he dado una cena que le habrá gustado mas o menos, pero lo he hecho con todo el cariño», ha vuelto a resaltar Lomana a este digital sobre el ataque de la ganadora de 'Gran Hermano VIP 6'. Este viernes por la noche, en Cuatro, los espectadores podrán ver el origen de la disputa entre Carmen Lomana y Miriam Saavedra.