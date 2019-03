La presencia de Carmen Lomana en el cartel promocional del regreso de Pablo Iglesias tras su baja de paternidad ha causado una gran polémica que ha aclarado

Pablo Iglesias asombró con el cartel promocional elegido para su vuelta a la primera plana de la política tras su baja de paternidad. Muchas han sido las críticas recibidas, desde machista a ególatra. Sin embargo, una nueva polémica surgió a los ojos más avispados de las redes sociales, Carmen Lomana formaba parte del cartel. Con ideas muy diferentes a Podemos, muchos se sorprendieron con la presencia de la socialité en la muchedumbre de la Puerta del Sol elegida por el partido para formar el cartel. Esta digital se ha puesto en contacto con Carmen Lomana, que ha cerrado cualquier polémica: “estaba ahí trabajando, fue en el 2015 y me había enviado Telecinco como reportera para cubrir el acto“.

Además, Lomana ha aclarado que su presencia (sale con la cara) habrá sido fruto de la casualidad. "Yo creo que no se han dado ni cuenta que estaba yo, parezco una pulga ahí", ha bromeado Carmen Lomana. Además, su aparición en el cartel, que ha sido duramente criticado por su connotacción machista "ni me va, ni me viene". Curiosamente, en el 2015, Carmen Lomana fue número 3 de VOX al senado, cuando el partido no tenía la influencia política actual. La socialité ha estado envuelta en la política tras hacer pública su buena relación con Juan Carlos Monedero, que fue una de las caras más conocidas de Podemos.