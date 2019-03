Su paso por Masterchef Celebrity las convirtió en ‘enemigas íntimas’ y, desde entonces, Carmen Lomana y Antonia Dell’Atte no dejan pasar una oportunidad para lanzarse dardos públicamente. Aunque en la última intervención de la diva italiana parecía que las aguas volvían a su cauce, sus declaraciones terminaron por hacer chanza de la edad de Carmen Lomana, a la que incluso llamó “bisabuela”. Ahora ha sido el turno de la socialité para responder sin pelos en la lengua a la ex de Alessandro Lequio. Dale al play y no te pierdas sus declaraciones. | [LEER MÁS: 10 datos desconocidos de la prometida del exmarido de Letizia]