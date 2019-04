La hija pequeña de María Teresa Campos dice estar dolorida tras el impacto.

“Es una crueldad”, así como definía Carmen Borrego el ‘tartazo’ que recibió en la casa de Guadalix de la Sierra. La hija pequeña de María Teresa Campos rompía en llanto tras protagonizar uno de los momentos más tensos del reality, alegando que había sido golpeada en una zona muy delicada para ella. Cabe destacar que hace escasas tres semanas la colaboradora se sometió a una segunda intervención estética en la papada. Operación de la que todavía no está recuperada al 100%. Este lunes se celebró en el plató de ‘Sálvame’ la final del concurso, cita a la que la hermana de Terelu Campos no acudió alegando tener una baja médica. Ha sido este mismo programa el que ha querido contar con la colaboración de especialistas en la materia para que evalúen la gravedad de este asunto, veredicto que podría aliviar, y mucho, a Carmen Borrego.

“Un ‘tartazo’ no va a afectar al resultado final de la operación, en principio. El resultado va a ser el que debe de ser, aunque claro, el ‘tartazo’ puede provocar un hematoma, una contusión o un traumatismo que haga que desacelere la recuperación. Los resultados finales se valoran a partir del mes y medio, pero en este caso se prologará un poco más por la inflamación pos-tartazo”, dice un especialista en cirugía plástica. “Lleva unos puntos por dentro de un material reabsorbible que no tienen que retirarse, el cuerpo los reabsorbe entre ocho o nueve semanas”, explica el doctor analizando la situación de Borrego, no sin antes puntualizar un detalle. “Lo que sí puede haber es un traumatismo cervical. Puede que eso le duela más que el postoperatorio por su cirugía”, especifica el doctor.

Al parecer, las grandes molestias que Carmen Borrego padece tras el impacto de la tarta se deberían a problemas cervicales. Cuestión que una médica especializada en estas cuestiones ha evaluado así: "lo más probable es que tenga dolor cervical. Una distensión muscular que seguramente le haya traído una inflamación y una contractura", explica. Según la doctora, la hija de la que fuera reina de las mañanas hizo un mal movimiento al recibir el impacto, gesto que trajo consigo esta consecuencia. Aún así, ambos especialistas coinciden en que su reposo debe ser limitado y que, pese a las lágrimas de Carmen, esta puede estar muy tranquila por su recuperación. Una buena noticia con la que mejorar su estado de ánimo.