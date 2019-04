Este martes Carmen Borrego se convirtió en la protagonista. La colaboradora anunció a través del director de ‘Sálvame’, David Valldeperas, que dejaba el programa sin retorno. Una noticia que cayó como un jarro de agua fría en sus compañeros y que dio mucho de qué hablar durante la tarde de ayer. Pocos se explicaban que de repente dijera que “sufría pánico escénico” y que este motivo fuera suficiente para abandonar este programa, pero no ‘Sábado Deluxe’. Horas después de que saliera a la luz este bombazo informativo, la propia Carmen Borrego ha acudido al plató y lo ha hecho con más expectación que nunca. Con el rostro muy serio y con una voz que evidenciaba el mal momento en el que se encuentra, la hija de María Teresa Cmpos se ha sincerado este miércoles: “estoy muy tocada”. Sin embargo, ha querido explicar minutos después su situación con mucho detalle para que nadie tenga ninguna duda.

“No he dicho que no vaya a dejar la televisión. No dejo ‘Sábado Deluxe’. Es una decisión que no está tomada desde hace dos días, sino que llevo tiempo planteándome este tema. No solo por mí, sino porque he visto que gente de mi alrededor sufre. Mis dos hijos y mi marido sufren mucho. De hecho, mi marido me ha pedido varias veces que lo deje“, ha comenzado diciendo. La colaboradora siente que “ha perdido el humor fuera y dentro de un plató”. Y es que, además, Carmen no se siente lista ni preparada para hacer su trabajo a la altura, por lo que prefiere retirarse antes de tiempo.

Aunque esto no es lo único que le ha impulsado a tomar esta decisión: “saber que no hay empatía con tus compañeros no es nada fácil. Estoy nerviosa y no me quiero equivocar. No vengo a trabajar para que me quieran, pero no me considero mala persona. Me llevo bien con prácticamente todo el mundo. Me gustaría que hablara con cámaras, regidores o conductores porque con todos me llevo muy bien. No soy un monstruo, me considero buena compañera y me gustaría seguir siéndolo”.

Después también ha querido dejar claro que para nada ha sido una decisión tomada por presiones, ni mucho menos. “Nadie me ha obligado a tomar esta decisión. Irse de un trabajo no es fácil, pero no quiero venir a un sitio y no hacer mi trabajo. Ahora mismo estoy muy tocada”, ha añadido. ” José Carlos me decía si no eres feliz déjalo. Él no ve el programa, pero evidentemente no le gusta que me hagan daño. Él lo que ha visto es cómo estoy yo”, ha comentado. Carmen ni se arrepiente de la decisión, ni nada parecido, pero tiene claro que el error sí sería quedarse en este momento en ‘Sálvame’ como colaboradora.

Mientras tanto Carmen ha revelado que, aunque en alguna ocasión le han ofrecido proyectos como directora, los ha rechazado, pues no creía en ellos. "Es más duro hacer 'Sálvame' que hacer jornadas de 12 horas como directora. Desde el día anterior ya estoy pensando que tengo que venir. Me provoca estrés venir a trabajar y cada vez me siento más amargada", ha dicho. Unas confesiones que, sin duda, explican su salida del programa. Pero minutos más tarde se ha enfrascado en una discusión con alguno de sus compañeros, ya que parte de ellos consideraban que se le había tratado entre algodones y que no tenía motivo para irse.