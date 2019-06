Carmen Borrego responde a las críticas de sus ex compañeros de ‘Sálvame’

Carmen Borrego contesta a los ataques que sus ex compañeros de 'Sálvame' han lanzando tras sus palabras en su fichaje por 'Viva la Vida'

Nueva fase del combate dialéctico que se está viviendo entre los platós de Mediaset. Por un lado, Carmen Borrego ha comenzado su nueva andadura en televisión como colaboradora estrella de ‘Viva la Vida’, pero mientras tanto sus ex compañeros de ‘Sálvame’ han visto en sus palabras una venganza velada. Tras los duros ataques de nombres como Kiko Hernández o María Patiño, ahora Borrego contesta: “¿es necesario todo esto? yo nunca le hecho nada a Kiko, me gustaría que esto se parara. Quisiera hablar con ellos, sobre todo con Kiko o María Patiño para ver qué ha pasado”.

“Yo creo que nunca le he hecho mal a nadie… Me da la sensación de que estaban esperando para decirme todo lo que pensaban, porque eso no se piensa de un día para otro”, se expresaba Carmen Borrego, que no entendía los ataques de María o Kiko, debido a la dureza de sus comentarios que hablaban de “estafar”. Borrego abandonó ‘Sálvame’ debido a la presión mediática para luego entrar en ‘Sálvame Okupa’ y protagonizar el famoso episodio del tartazo.

"¿Qué te he hecho, Kiko? no siento haber hecho mal a nadie, me he equivocado… ", terminaba Carmen Borrego. ¿Alcanzarán la paz los colaboradores de Mediaset?