Carmen Borrego recibe un inesperado apoyo de ‘Sálvame’

Carmen Borrego, que ya es colaboradora oficial de 'Viva la Vida' sigue sufriendo las consecuencias de dejar 'Sálvame'. Un nuevo apoyo le ayuda

Carmen Borrego continúa con su carrera en ‘Viva la Vida’ tras fichar como colaboradora estrella. Ahora ha tenido que opinar sobre la polémica entrevista de su madre, María Teresa Campos, en la que aseguraba estar contenta de acabar su contrato con Telecinco. “Ella no necesita hablar mal de Mediaset para estar en el mercado. Tiene ganas y está bien para seguir trabajando”, ha defendido así la colaboradora a su madre.

“María Teresa querría marcharse con un broche de oro a su carrera, es bueno no irte con tristeza”, ha asegurado Carmen Borrego sobre su madre. ¿Veremos a la matriarca de los Campos de regreso a la televisión con papel protagonista?

El apoyo inesperado tras su salida de ‘Sálvame’

Su polémica salida de ‘Sálvame’ provocó una guerra total con algunos colaboradores como Kiko Hernández, Mila Ximénez o María Patiño. Sin embargo, la hermana de Terelu Campos ha recibido un inesperado apoyo del núcleo más importante del programa: la presentadora Paz Padilla: “siento que lo hayas pasado mal en ‘Sálvame'”. Borrego ha confirmado que Padilla ha sido de las personas que más la apoyaron.

"Cada uno es libre de sentir, es valiente en la época en la que estamos dejar un trabajado", insistía Paz sobre la decisión de Borrego de abandonar el programa más exitoso de Mediaset. "Lo que más valoro de ti y de Terelu es la libertad de decir 'no soy feliz y lo dejo'", ha añadido. La presentadora considera que nadie debe pasar por algo similar: "si tú no eres feliz tienes que buscar otro lugar en tu vida… Yo dejé 'Alah Dina' siendo protagonista y con mucha audiencia porque no veía a mi hija que era pequeña". Un apoyo muy inesperado a favor de Carmen Borrego, que no había recibido buenas palabras de la mayoría de sus ex compañeros de 'Sálvame'.