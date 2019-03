Meses después de que Carmen Borrego se sometiese a algunos retoques estéticos, la hija de María Teresa Campos ha tenido que ser de nuevo intervenida. Esta vez de un lifting cervical y eliminación de papada, pues tal y como reveló a Look, los resultados obtenidos no eran los esperados. Su pérdida de peso había influido en esta consecuencia y quiso remediar este hecho operándose la pasada semana. El descuelgue del músculo podría estar ya subsanado, pero ¿cómo se encuentra ella? Este lunes ha pronunciado sus primeras palabras en ‘Sálvame diario’. “Ahora quiero centrarme en recuperarme“, ha comenzado diciendo.

En su tono de voz se percibía que no estaba siendo una etapa fácil y así lo ha confirmado la propia Carmen: “pensé que me iba a costar menos y he tenido unos días difíciles”. Tras confesar que ha sentido dolores y después de no dar importancia a las últimas fotografías que la revista ‘Lecturas publicó tras su operación, Carmen Borrego se ha mostrado muy positiva: “la semana que viene estaré mucho mejor”.

Aunque no se conoce fecha de vuelta definitiva después de esta operación quirúrgica, su hermana Terelu ha revelado que aparecerá esta semana en exclusiva y ha dado más detalles sobre el postoperatorio tras la segunda intervención. “En la primera intervención no estaba molesta, pero en esta lo ha pasado fatal. Ni se podía poner las gafas de lo que le dolía”, ha dicho Terelu. Tanto es así que tuvo que viajar a Barcelona y por cuestión de comodidad prefirió hacer en un vehículo antes de plantearse cualquier otro método de transporte. . | [LEER MÁS: El regreso de María Teresa Campos a la televisión no será en Mediaset]