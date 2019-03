El reto de Carmen Borrego en 'Sálvame' ha tenido consecuencias indeseadas.

En septiembre de 2018, Carmen Borrego cumplió una de sus mayores ilusiones: deshacerse de la papada que tan acomplejada la tenía y que le hacía parecer mucho mayor. La benjamina de María Teresa Campos comenzaba así una transformación física que conduciría a un cambio radical de su imagen. Estaba ilusionada y dispuesta a enfrentarse a todo, incluso al reto que le propuso el programa ‘Sálvame’, un exhaustivo programa de entrenamiento y alimentación que se complementaba con un asesoramiento beauty.

Carmen Borrego completó satisfactoriamente el reto y perdió 8 kilos, una buena noticia que, sin embargo, se ha convertido en un ‘regalo envenenado’. Y es que, tal y como la hermana de Terelu ha confesado, el hecho de adelgazar tan rápido ha tenido efectos indeseados en sus músculos faciales, por lo que la papada no ha evolucionado como se esperaba y tendrá que volver a pasar por quirófano. “Mi médico me ha recomendado subirme el músculo en la papada, porque con la pérdida de peso tan rápida que tuve con mi sección se me ha descolgado”, reconocía Borrego.

¡ATENCIÓN A TODAS LAS UNIDADES! Carmen Borrego va a volver a entrar en quirófano y es posible que se haya otro retoquito estético #campenurias — Sálvame Oficial (@salvameoficial) 13 de marzo de 2019

A pesar de ello, Carmen Borrego ha querido quitar hierro a este revés y, bromeando, ha declarado que lo que no sabe es si se operará de cuello para arriba o de cuello para abajo, ya que puestos se atreve con todo. No obstante, cualquier decisión tendrá que ser avalada por su cirujano: “Tengo que consultarlo con el doctor Javier de Benito”.