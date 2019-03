Los detalles del pasado profesional de Carmen Borrego de los que nadie habla

Así hablan de Carmen Borrego las personas con las que trabajó en el pasado.

La tarde de este martes no fue precisamente fácil para Carmen Borrego. A las molestias causadas por su reciente operación estética, se le sumaron las críticas de algunos de sus compañeros de trabajo en el pasado. Concretamente en la etapa donde ejercía de directora de programas de televisión. Declaraciones en las que la hija de María Teresa Campos no resultaba muy bien parada. Un día después en la revista ‘Lecturas’ ha sido la propia Carmen quien ha respondido a las acusaciones que ha recibido por parte de algunas de las personas que trabajaron con ella, palabras que dejan entrever el dolor que le han causado. “Intentan que la gente hable mal de mí. Me considero buena persona. He sido una directora dura, me llamaban ‘Bordego’, pero también era bastante humana“, relataba la ahora colaboradora de ‘Sálvame’ en la ya citada publicación. Sin embargo, no todo son ataques para la hermana pequeña de Terelu Campos. ¿Era tan mala como muchos la pintan? ¿Qué tiene que decir aquellos que compartieron eternas jornadas laborales? Look ha contactado con algunas de las personas que trabajaron con la hija de la que fuera ‘reina de las mañanas’ para dar respuesta a estas cuestiones y sus testimonios nada tienen que ver con lo hasta ahora dicho.

Andrés Caparrós fue uno de los primeros que trabajaron con Carmen Borrego en sus inicios en televisión. Experiencia que la ahora colaboradora recuerda con gran cariño, ya que lo considera uno de sus mejores maestros. “Cuando yo trabajé con ella era una chavala muy joven, aunque desde entonces llamaba la atención que sabía muy bien lo que quería. Carmen era muy efectiva y era capaz que es lo que necesitaba un cámara o un regidor antes de que lo pidiera, era muy profesional en ese aspecto”, dice a este medio el emblemático locutor de radio, que reconoce su asombro tras el salto mediático que ha dado su ‘pupila’ en los últimos años. “Me sorprendió mucho su cambio de perfil mediático, pero me sorprendió para bien. Demuestra que ha sabido adecuarse y sobrevivir en el medio cuando un aspecto no ha ido del todo bien, además de su capacidad a la hora de comunicar”, añade Caparrós.

Otro de los rostros conocidos con los que Look ha contactado es con Lara Dibildos, que trabajó en ‘Día a día’ desde el año 98 al 2000. “Cuando yo llegué ella era subdirectora, la directora era María Teresa, pero era mucho el trabajo que había y Carmen se encargaba de muchas cosas. Es una mujer muy exigente, pero logra crear un buen ambiente de trabajo y eso es muy importante. Siempre se mostraba muy segura de sí misma y sabía bien lo que quería, algo que aporta mucha confianza”, dice la actriz, que reconoce tener solo buenas palabras para Borrego. “Yo siempre digo que el tener ese comienzo en televisión, en un programa diario con tanta audiencia, me hizo aprender muchísimo. Hacía mi sección, empecé por lo más básico y confiaron mucho en mí. Me exigían mucho, pero es verdad que también me valoraban. ‘Día a día’ era un programa complejo en el que tenía mucha responsabilidad”, cuenta Lara Dibildos, que termina agradeciendo lo que las Campos han significado en su carrera. “Por cosas de la vida en una ocasión hice un sketch porque alguien no podía hacerlo y un productor encendió la televisión y me llamó. Les debo mucho a ambas por confiar en mí y descubrirme la que sigue siendo mi gran pasión, la interpretación“, añade.

En ‘Día a día’ también trabajó la periodista Belén Ro, quien ha compartido muchas horas en el programa que capitaneó Carmen Borrego. “Carmen es mi amiga y hemos trabajado mucho tiempo juntas. Siempre ha sido fenomenal trabajar con ella”, dice la especialista de realities a este digital. Uno de los primeros grandes proyectos de la hija de María Teresa Campos fue ‘Pasa la vida’. Un programa matinal emitido en La 1 de TVE (1991-1996), donde su madre ejercía el papel de presentadora. Look ha podido hablar con Miguel Ángel Almodóvar, subdirector y guionista de dicho formato, que recuerda así a la directora. “Carmen tiene una capacidad de liderazgo brutal y sabe muy bien lo que hace. También tiene mucha visión para el público, recuerdo que antes el público tenía un papel importante y ella tenía ojo para eso. Trabajé con ella en varias ocasiones. Tanto en ‘Pasa la vida’ como en otros programas de televisión o incluso en exposiciones de ciencia donde ella ejercía de coordinadora. No me extrañó que luego fuera directora, tenía mucha madera para ello”, comenta Almodóvar, que recalca su gran valía profesional. “Se la echa de menos como directora de un programa. Debería de haber otras Carmen Borrego”, comenta con anhelo.

Por último, este medio también se ha querido poner en contacto con su familia. Ese círculo con el que ella siempre se ha mostrado tal y como es. Su hermana Terelu no ha dudado en atender a Look, dando su opinión sobre la faceta profesional de su hermana. "Yo no he trabajado nunca con mi hermana, cuando trabajé en 'Día a día' ella estaba en Canal+, así que no coincidimos. Pero por lo que me cuentan compañeros que han trabajado con ella, todos destacan que es una directora muy colega. A ella le encanta que haya buen ambiente en el equipo y es muy dada a tomar algo después del trabajo y generar buen ambiente", dice la colaboradora sin no antes detallar lo complicado que es dirigir un formato en la pequeña pantalla. "No podemos obviar que hacer televisión es algo muy complicado, que el directo es muy riguroso y que trabajando en este tipo de asuntos a veces hay algún grito o alguna historia. Esto es algo de lo más normal en este trabajo", añade tratando de justificar parte de las críticas recibidas. Además, Terelu Campos revela el que es uno de sus mayores deseos profesionales, un sueño en el que también incluye a su hermana Carmen. "Lo que sí digo con la boca llena es que me encantaría que mi hermana Carmen me dirigiera en un programa de televisión. Es algo que me encantaría experimentar en mi carrera", termina diciendo Terelu de forma contundente.