Carmen Borrego había mostrado su descontento hacia sus compañeros. Se sentía sola e incomprendida tras las críticas de los colaboradores de ‘Sálvame’ después de su retoque estético (eliminación de la papada), sentimiento que había plasmado en una exclusiva y de la que se hizo eco este sábado en ‘Sábado Deluxe’. Estaba abatida, pero pocos podían llegar a imaginar que la hija de María Teresa Campos había tomado una decisión tan drástica. “Tiene pánico escénico a estar en este plató, a todo lo que se comenta sobre ella, no está acostumbrada, le pasa factura y lo pasa más” , comenzaba diciendo el director del programa, David Valldeperas.

Sin embargo, no era lo más llamativo y es que el paso que había decidido dar Carmen Borrego no es otro que abandonar ‘Sálvame’, tal y como hizo Terelu hace cinco años atrás. Aunque este ‘abandono’ fue temporal y tiempo después volvió, se desconoce si esta retirada es puntual o pretende hacerlo para siempre. Lo ha comunicado a través de un grupo de WhatsApp y, de momento, parece que esta decisión está más que tomada. No obstante, no se alejará de manera total de los focos, pues según ha dicho la periodista María Patiño “quiere seguir en ‘Sábado Deluxe'”.

Un hecho que sale a la luz el mismo día en el que vence el contrato de larga duración de María Teresa Campos con Mediaset, por lo que esta fecha estará fijada para Las Campos en un día complicado a la par que triste. Quién sabe si buscará su futuro, de nuevo, detrás de las cámaras al igual que hizo años atrás, pues Carmen Borrego había desempeñado ese puesto en diferentes programas y parecía hacerlo muy bien, a tenor de los testimonios a los que accedió Look en exclusiva.