Carmen Borrego contraataca a ‘Sálvame’ en su regreso a la televisión

Carmen Borrego regresa a la televisión tras el famoso tartazo que desembocó en la marcha de Terelu Campos de 'Sálvame'

Carmen Borrego, un mes y medio después, ha regresado a la televisión para dar la cara tras el famoso tartazo en ‘Sálvame Okupa’ que ha tenido efectos devastadores en el clan Campos. A causa de dicha polémica en el mini reality, su hermana, Terelu Campos, no pudo más y estalló abandonando el programa. Ahora, en ‘Viva la Vida’, Borrego ha vuelto para conceder una entrevista en la que da su versión del famosos tartazo de ‘Payasín’ en el cuello, donde había sido operada dos semanas atrás. “Mi médico se echó las manos a la cabeza… Me dijo que no era el momento. En el certificado médico mi cirujano establece que no pueden tocar esa zona, a la vista están las imágenes“, ha expresado antes de añadir que “me quería morir… Pensé que me querían hacer daño hasta físicamente. Llevaba un día muy malo”. No todo iban a ser malas noticias para Carmen Borrego, que oficialmente hoy se convierte en colaboradora oficial en ‘Viva la Vida’.

Borrego, además, ha explicado cómo se sentía antes, durante y después del programa: “salgo hecha polvo, sin entender qué me ha ocurrido a mí. Entras en un reality, espero que sea la última tal y como ha ido, por mucho que digan los demás que me lo invento, yo no estaba bien”. Aún así, ha insistido en su nueva filosofía: “en la vida no hay que arrepentirse de nada. Esa es mi teoría”. “Nadie me ha regalado nada, me lo he currado yo, algunas veces habré acertado más y otras menos”, aclaraba la hermana de Terelu Campos.

Su abandono de ‘Sálvame’

Poco antes de entrar en el reality ‘Okupa’, Carmen Borrego había abandonado la versión diaria del formato por no sentirse con fuerzas necesarias. “Siento en ‘Sálvame’ que cada vez que vengo hablo menos, aporto menos” , ha argumentado sobre cómo fue sintiendo se que había acabado su etapa. “Se me llama caradura, se me llama de todo por una exclusiva, libremente podré hacer lo que yo quiera”, añade sobre las críticas que el resto de colaboradores dijeron sobre la hija menor de María Teresa Campos.

Carmen Borrego también ha querido destacar el por qué de su entrada en el programa: “me llaman para ‘Sálvame Okupa’, no lo veo bien y digo no, lo entienden y todo fenomenal… Después se me aconseja que entre”.

La marcha de Terelu Campos

"Terelu no se merece lo que ha ocurrido, 'Sálvame' le ha dado mucho a Terelu, pero Terelu a 'Sálvame' también", ha explicado Borrego. Muy apenada por la marcha de su hermana, la colaboradora ha insistido en que no quería que dejase el formato. "Le mando un mensaje 'por favor, no te vayas', pero ella tiene la decisión tomada y no iba a dar marcha atrás", finalizaba.