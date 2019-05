Carmen Borrego, ya colaboradora oficial de 'Viva la Vida', ha contestado al duro rapapolvo de Jorge Javier Vázquez durante la entrevista con Terelu Campos

“Es para darla de hostias hasta el cielo del paladar”, aún con significado metafórico, este fue el duro ataque de Jorge Javier Vázquez contra Carmen Borrego durante la entrevista a Terelu Campos en ‘Sábado Deluxe’. Hoy, en ‘Viva la Vida’, Borrego se ha estrenado como colaboradora del programa dirigido por Raúl Prieto y ha querido contestar al que considera su amigo: “Le agradezco a Jorge que me diga parte de las cosas que dijo, pero tuvo un comentario muy desafortunado”. “He pasado una mala noche, yo ayer lloré“, ha explicado muy calmada la hija menor de María Teresa Campos.

“Cuando te dice un amigo que te estás equivocando creo que te lo dice para que rectifiques”, ha declarado Borrego, queriendo perdonar la mayoría de los ataques de Jorge Javier Vázquez. Pero no le ha gustado el comentario: “No me parece bien que Jorge diga ni de mí, ni de ninguna mujer, que diga que me merezco patadas hasta el cielo del paladar”. Carmen Borrego ha querido hacer hincapié en que necesita verse con Jorge Javier para limar asperezas. Las duras palabras del presentador tuvieron una reacción de asombro por parte de Terelu Campos, como su propia hermana defiende: “No se esperaba eso”.

Otro punto que Carmen ha querido explicar es el de la programación de su entrevista. Vázquez la acusó de haber puesto la entrevista la misma tarde de ‘Sábado Deluxe’ haciendo un “flaco favor” a su hermana. Según Borrego, fue el propio formato nocturno el que adelantó la entrevista de Terelu Campos tras conocerse que ella iría a ‘Viva la Vida’. [LEER MÁS: Los bombazos de la despedida de Terelu Campos]