La colaboradora de 'Sálvame' entrará en quirófano para perfeccionar su aspecto físico.

Carmen Borrego es una mujer nueva. No han bastado las dos intervenciones estéticas a las que se sometió el pasado mes de septiembre -papada y ojos- para que haya alcanzado sus objetivos. La hija de María Teresa Campos quiso dar otro cambio radical a su imagen, motivo por el que a base de ejercicio físico y dieta estricta ha conseguido adelgazar 8 kilos gracias al ‘desafío Borrego’. Precisamente esta pérdida de peso ha sido la que ha alarmado a la colaboradora de que el resultado no había sido tan óptimo como el que ella esperaba. Tanto es así que este miércoles la malagueña anunciaba en ‘Sálvame’ que próximamente pasaría, de nuevo, por la expertas manos de su cirujano. “Tengo que operarme, he perdido peso demasiado pronto y me he fastidiado parte de mi operación, se me ha caído el músculo”, decía la colaboradora en referencia a la reducción de su papada. Para saber más detalles de su próxima intervención, Look se ha puesto en contacto con la benjamina del clan Campos, arrojando luz sobre un asunto repleto de incógnitas.

“Ha sido una recomendación de mi médico. Además, yo misma me he dado cuenta de que no estaba bien. Me lo noté”, dice Carmen Borrego a este digital. Pese a que ella en un primer momento confesó que le estaba costando adaptarse a su nuevo aspecto, con el paso del tiempo parece que esa inseguridad no solo ha quedado atrás, sino que además está decidida en seguir perfeccionando su físico. “Estoy encantada con el cambio, pero la idea es que quede como tiene que quedar”, afirma a Look la colaboradora. Respecto a la fecha de la intervención, Borrego solo puede adelantar que será antes de lo esperado. Lo que significa que dentro de muy poco podremos apreciar las consecuencias de su nueva intervención. “No tengo una fecha concreta todavía, pero sí que será muy pronto”, comenta.

Toda operación conlleva un riesgo, algo que Carmen Borrego tiene muy presente. Antes de pasar por primera vez por quirófano, la hermana de Terelu confesaba que le había constado tomar la decisión por miedo, temor que ahora parece haberse apaciguado, pero que tampoco ha desaparecido del todo. “Como es lógico tengo reparos a volver a entrar. No es lo mismo que lo hagas por gusto que por necesidad, que no te queda otra. Pero confío muchísimo en el doctor Javier de Benito. Sé que me pongo en las mejores manos”, confiesa la colaboradora, y añade que toda su familia, en especial, su madre, la apoyan en esta decisión.

Una intervención en la que no solo tratará de subsanar los problemas que le dejó su primera operación, sino en la que quizás podría retocar algo más. Ante esta pregunta ella ni confirma ni desmiente después de que hace pocos días lo dejara caer en el programa en el que colabora. "Puede que lo dijera en broma o no. Ya se verá", dice risueña a este medio. No cabe duda de que el cambio físico que Carmen Borrego ha experimentado en los últimos meses es espectacular. De ser considerada por muchos como el 'patito feo' del clan Campos, ha pasado a copar portadas de revistas y protagonizar especiales de televisión mostrando sus mejoras estéticas. Algo que volveremos a ver nuevamente con esta próxima intervención. ¡Mucha suerte!