Carmen Borrego dice adiós a ‘Sálvame Okupa’ con mal sabor de boca

Carmen Borrego ha sido expulsada de 'Sálvame Okupa' por decisión de Anabel Pantoja. Su estado físico y mental no le han permitido disfrutar del concurso

No ha sido el mejor fin de semana de Carmen Borrego. Tras haber estado en la cuerda floja durante todo el sábado en ‘Sálvame Okupa’, la hija de María Teresa Campos ha sido la expulsada por decisión de Anabel Pantoja, que ha tenido que elegir entre ella y Antonio Montero. La sobrina de Isabel Pantoja había ganado la prueba del día. El estado anímico de Borrego ha marcado su discurso, especialmente durante la noche pasada, donde tocó fondo. “Aunque hoy haya tenido fuerzas para quedarme, creo que es justo que me haya ido”, ha reconocido Carmen Borrego antes de marcharse de la casa de Guadalix de la Sierra.

El tartazo iba a la cara pero Carmen Borrego giró la cabeza#okupadeluxe pic.twitter.com/6sw8jKrIAV — Alex Hoces (@Alex_Hoces) 13 de abril de 2019

El peor momento de Carmen Borrego fue ante el tartazo de Payasín. La audiencia del programa afirmó que era la más egoísta de la casa, por lo que se merecía recibir dicha tarta en la cara. Sin embargo, el tono de humor se emborronó cuando el tartazo golpeó la zona que se operó hace semanas. El dolor físico, unido a un momento anímico muy malo, acabó con Borrego devastada. ““Me ha dado en la (parte) jorobada, darme ahí… Me parece cruel, me habéis hecho una crueldad”, se quejó a la dirección del programa la hermana de Terelu. Después, en una conexión telefónica de ‘Viva la Vida’, borrego ha reconocido estar “preocupada por las consecuencias de salud del tartazo”. | [LEER MÁS |El día en el que al rey Juan Carlos se le cayó la corona]