Carlota Corredera se moja sobre su última polémica

A lo largo de los muchos años que Carlota Corredera lleva en primera línea, se ha tenido que enfrentar a más de una polémica que la han puesto en el punto de mira. La presentadora, que ha sorteado todas las críticas sin problema, ha vuelto al ojo del huracán tras una pequeña temporada de calma.

Durante la boda de Belén Esteban, Corredera lució un llamativo vestido de color azul firmado por Hannibal Laguna y del que presumió en las redes sociales. «Gracias @hannibal_laguna por este sueño de vestido 💙. Vestido de noche asimétrico de inspiración helénica, perteneciente a la colección EXOTICAL. Cortado al bies en gasa de seda color azul pato, con cuerpo joya drapeado y esculpido con flores multicolor en micro azabaches, nácar y cristal. Destaca la capa alada a modo de mangas y como complemento los estilizados pendientes florales y el clutch bicolor», escribió en sus redes junto a una imagen de la pieza.

A pesar de todo, el look de Corredera no terminó de gustar a todo el mundo y así se lo hicieron saber algunas personas en las redes, donde le escribieron cosas como que parecía «una vampiresa», que no le favorecía o que le hacía «muy mayor». Unos comentarios a los que la de ‘Sálvame’ ha contestado en su última aparición pública, en el desfile de Hannibal Laguna, el diseñador que, precisamente, firmaba el vestido que lució en la boda de Belén.

«No entiendo las críticas hacia el traje, no sé por qué las hay, pero no me importa nada. Yo agradezco de corazón que Hannibal Laguna me lo hiciera y lo bonito que era…», ha explicado Carlota, que además se ha querido pronunciar sobre otro vestido polémico, el que Pilar Rubio lució en su boda. ¿Su opinión? Que iba «espectacular».