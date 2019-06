Dakota sigue en la cuerda floja. Aunque fue salvada por el público, cada vez son más las voces que critican su comportamiento.

Tensión en ‘Supervivientes’. En la décima semana de concurso, los ánimos están más alterados que nunca y se nota. Una de las más perjudicadas es Dakota. La ex “hermana mayor” se ha caracterizado desde el inicio por su carácter fuerte pero lo cierto es que cada vez va a peor. Desde la monumental bronca que tuvo con Colate, la joven ha entrado en un bucle donde no para de encadenar “enemigos”. Al ex de Paulina se le han seguido Mónica Hoyos y ahora Albert. Con el ex deportista de élite ha mantenido un fuerte enfrentamiento que ha vuelto a dejar mal sabor de boca en el grupo y también en el plató. Todo empezó, una vez más, por culpa de la pesca y el fuego. Y es que Albert se ha negado a compartir su pescado con su grupo y eso le ha sentado muy mal a su compañera. Por ello, Carlos Sobera se ha visto obligado a intervenir.

Carlos Sobera le ha dado un toque de atención a Dakota por su comportamiento con sus compañeros en la isla https://t.co/0FBgMJbayp #TierraDeNadie9 pic.twitter.com/8e4t2QvySB — Supervivientes (@Supervivientes) June 25, 2019

El presentador vasco ha querido tranquilizar a la concursante pero con voz y tono firme le ha dado una reprimenda: “No quiero tener un debate contigo. Quiero que me escuches bien. El programa en momentos te ha dado la razón, como el otro día con la supuesta agresión de Colate, pero piensa, el programa en este momento que te estás equivocando seriamente en la forma de relacionarte con tus compañeros”. Sobera se mostró muy enfadado, aunque sereno en sus formas, con Dakota a quién le siguió echando en cara su mala actitud: “Utilizas un vocabulario inaceptable y lo que es peor un tono agresivo y lo haces, además, de una forma continuada”. Al finalizar la conversación, Carlos lanzó un último aviso a la participante que le ha hecho reflexionar: “Si no moderas de una vez tu lenguaje y la forma en dirigirte a tus compañeros, nos vamos a ver obligados a tener que apartarte de tus compañeros en un corralito”.Lo más sorprendente fue que después de tanta bronca, la audiencia parece haber perdonado a Dakota ya que fue salvada de la nominación final, a la que se enfrentarán Colate y Fabio.

Dakota habla por fin con su novio, Rubén

En la nueva prueba de recompensa, “La mesa de las tentaciones”, Lara Álvarez le propuso un trato a la concursante. Sí se ponía unas gafas opacas durante 48 horas podría hablar con su novio, Rubén. Dakota no lo dudó ni un solo instante y aceptó el reto. Al fin pudo hablar con su pareja. Rubén estuvo de lo más “seco” con su chica pero no desperdició la oportunidad para darle ánimos: “Lo estás haciendo muy bien. No dependas de nadie y cuida tu vocabulario”. Ahora solo resta saber cuanto aguantará la superviviente con las gafas puestas.