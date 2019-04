El pasado 14 de abril, el presentador Carlos Sobera sorprendía en el programa de televisión Viva la Vida contando que su mujer, Patricia Santamarina, había sufrido un derrame cerebral en el mes de febrero. Nos hemos puesto al habla con la propia Patricia, de 47 años, y esto es lo que nos ha contado.

P: ¿Qué tal estás?

R: Pues estoy muy bien, la verdad es que estoy fenomenal. He tenido mucha suerte con todo, en el momento con el equipo médico maravilloso que me atendió, y con el hospital fantástico, así que muy contenta.

¿Entonces podemos decir que ya estás totalmente recuperada?

Totalmente recuperada, sí.

Vaya susto, ¿no?

Un susto, yo la verdad es que no me acuerdo de nada, a mí es lo que me han contado, pero sí, un susto, ahora solo me queda que me crezca el trozo de pelo que me han rapado y olvidarlo.

Eso se soluciona con un gorrito o un pañuelo

Sí, me lo han cortado muy bien , yo no sé quién se encarga de esto en el Ramón y Cajal, pero me lo han hecho con la raya , me lo tapo con el resto del pelo y me queda fenomenal.

Cuando te pasó, ¿estabas sola o con tu hija?

En eso tuve suerte también, acababa de dejar a la niña en el colegio y de llegar a la oficina, estaba con mis compañeros de trabajo.

¿Ya estás en casa?

Sí, ya estoy en casa y aunque todavía no me han dado el alta, estoy fenomenal, me imagino que cuando pase la Semana Santa me darán el alta.

¿Aprovecharéis las vacaciones de Semana Santa para escapar de Madrid?

Pues todavía no sabemos, porque como Carlos está con cambios de trabajo todo el rato, pues vamos a improvisar.