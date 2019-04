Carlos Sobera ha desvelado en 'Viva la Vida' que su mujer sufrió un derrame hace tres meses. Además, narra su nueva experiencia en 'Supervivientes'

Carlos Sobera da un gran salto en su carrera profesional con su fichaje por ‘Supervivientes’. El presentador se une al equipo de Jorge Javier Vázquez, Lara Álvarez y Jordi González para el concurso que contará con Isabel Pantoja como fichaje estrella. Sin embargo, en su entrevista con ‘Viva la Vida’, Carlos Sobera ha decidido abrir su corazón y hablar sobre el terrible susto que sufrió su mujer, Patricia Santamaría. “El 4 de febrero tuvo un derrame, estuvo 3 semanas en el hospital”, ha narrado el presentador. “Cuando vimos que reaccionaba bien, que no tenía ningún tipo de efecto secundario. Hay gente que lamentable pierde la vida”, ha declarado Sobera.

Sin embargo, su actitud vital y la recuperación de su mujer permite a Carlos Sobera volver a sonreír: “ahora está fantástica, con la misma agilidad mentalidad, se mete conmigo igual que siempre”. Sobera, por fin, se centra ante su nueva oportunidad profesional: formar parte de ‘Supervivientes’. “Yo nunca he hecho un reality, pero me va a permitir crecer”, ha dicho sin dar excesivos datos sobre cuál será su papel.

¿Estará en la isla de 'Supervivientes? "yo me había comprado seis tangas, me había puesto a régimen… No, ni de coña", ha respondido con su habitual sentido del humor. Según Sobera, admira mucho a los concursantes: "sobrevivir en esas condiciones… Me parece muy complicado, hay que respetarlo".